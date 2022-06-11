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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD ile ilişkiler daha da bozulabilir
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD ile ilişkiler daha da bozulabilir
İkili ilişkilerin iyileştirilmesi için hiçbir ön koşul görmediğini söyleyen Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD ile ilişkilerin daha da... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T02:53+0300
2022-06-11T02:53+0300
dünya
anatoliy antonov
abd
rusya
ikili ilişkiler
açıklama
washington
moskova
ukrayna krizi
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için hiçbir ön koşul görmediğini söyledi. Antonov, Sputnik'e verdiği demeçte, "Bugün ilişkilerin iyileştirilmesi için hiçbir ön koşul görmüyorum" dedi. İkili ilişkilerin daha da bozulabileceğinie vurgu yapan Rus büyükelçi, "İnanıyorum ki hem Rusya hem de ABD iyi ikili ilişkilerden kazançlı çıkıyor. Amerika ne kadar güçlü olursa olsun terörle mücadeleyi asla tek başına kazanamayacak. Washington, stratejik istikrar sorunlarını ve iklim değişikliği problemini biz olmadan çözmeyecektir" ifadelerini kullandı. Antonov ayrıca, yeni START (Stratejik Silahların Azaltılması) anlaşmasının sona ermesinden sonra ABD'nin Rusya ile stratejik istikrar konusunda temas eksikliğinin fayda sağlamayacağını ve Moskova'nın diyaloğu şimdi başlatmayı önerdiğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220608/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-putinin-eylemlerini-kinamamin-istendigi-bir-mektup-aldim-1057146951.html
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anatoliy antonov, abd, rusya, ikili ilişkiler, açıklama, washington, moskova, ukrayna krizi

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD ile ilişkiler daha da bozulabilir

02:53 11.06.2022
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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İkili ilişkilerin iyileştirilmesi için hiçbir ön koşul görmediğini söyleyen Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD ile ilişkilerin daha da kötüleşebileceğini belirtti.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için hiçbir ön koşul görmediğini söyledi.
Antonov, Sputnik'e verdiği demeçte, "Bugün ilişkilerin iyileştirilmesi için hiçbir ön koşul görmüyorum" dedi.
İkili ilişkilerin daha da bozulabileceğinie vurgu yapan Rus büyükelçi, "İnanıyorum ki hem Rusya hem de ABD iyi ikili ilişkilerden kazançlı çıkıyor. Amerika ne kadar güçlü olursa olsun terörle mücadeleyi asla tek başına kazanamayacak. Washington, stratejik istikrar sorunlarını ve iklim değişikliği problemini biz olmadan çözmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Antonov ayrıca, yeni START (Stratejik Silahların Azaltılması) anlaşmasının sona ermesinden sonra ABD'nin Rusya ile stratejik istikrar konusunda temas eksikliğinin fayda sağlamayacağını ve Moskova'nın diyaloğu şimdi başlatmayı önerdiğini de sözlerine ekledi.
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
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