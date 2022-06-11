https://tr.sputniknews.com/20220611/saglik-bakani-koca-doktora-siddet-davasinin-sonucunu-paylasti-hicbir-indirim-olmadan-3-yil-hapis-1057281625.html

Sağlık Bakanı Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı: Hiçbir indirim olmadan 3 yıl hapis

Sağlık Bakanı Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı: Hiçbir indirim olmadan 3 yıl hapis

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 Mart'ta bir doktor arkadaşımızın maruz... 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T18:19+0300

2022-06-11T18:19+0300

2022-06-11T18:19+0300

fahrettin koca

türkiye

doktor

şiddet

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mart ayında İstanbul'daki bir hastanede doktora şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan sanığın aldığı cezayı sosyal medya hesabından paylaştı.Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 Mart'ta bir doktor arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının davası sonuçlandı. Suçlu, 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, tek celsede ve hiçbir ceza indirimine gidilmeden 3 yıl hapisle cezalandırıldı" bilgisini verdi.

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fahrettin koca, doktor, şiddet