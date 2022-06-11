https://tr.sputniknews.com/20220611/saglik-bakani-koca-doktora-siddet-davasinin-sonucunu-paylasti-hicbir-indirim-olmadan-3-yil-hapis-1057281625.html
Sağlık Bakanı Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı: Hiçbir indirim olmadan 3 yıl hapis
Sağlık Bakanı Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı: Hiçbir indirim olmadan 3 yıl hapis
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 Mart'ta bir doktor arkadaşımızın maruz... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T18:19+0300
2022-06-11T18:19+0300
2022-06-11T18:19+0300
fahrettin koca
türkiye
doktor
şiddet
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mart ayında İstanbul'daki bir hastanede doktora şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan sanığın aldığı cezayı sosyal medya hesabından paylaştı.Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 Mart'ta bir doktor arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının davası sonuçlandı. Suçlu, 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, tek celsede ve hiçbir ceza indirimine gidilmeden 3 yıl hapisle cezalandırıldı" bilgisini verdi.
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fahrettin koca, doktor, şiddet
Sağlık Bakanı Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı: Hiçbir indirim olmadan 3 yıl hapis
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 Mart'ta bir doktor arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının davası sonuçlandı'' açıklamasında bulundu. Bakan Koca, sanığın hiçbir ceza indirimine gidilmeden 3 yıl hapis cezası aldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mart ayında İstanbul'daki bir hastanede doktora şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan sanığın aldığı cezayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 Mart'ta bir doktor arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının davası sonuçlandı. Suçlu, 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, tek celsede ve hiçbir ceza indirimine gidilmeden 3 yıl hapisle cezalandırıldı" bilgisini verdi.