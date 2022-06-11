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Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızılelma'nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı
Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızılelma'nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma"nın boyalı haliyle çekilen ilk fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T00:00+0300
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savunma
bayraktar
kızılelma
selçuk bayraktar
uçak
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Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı. Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu..." ifadelerini kullandı.Baykar, yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine "Bayraktar Kızılelma" adını verdiğini duyurmuştu."Bayraktar Kızılelma", gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zekayla gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.Türkiye'nin inşa ettiği "TCG Anadolu" gibi kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak "Bayraktar Kızılelma", bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak.
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bayraktar, kızılelma, selçuk bayraktar, uçak

Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızılelma'nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı

00:00 11.06.2022 (güncellendi: 00:19 11.06.2022)
© AABayraktar Kızılelma
Bayraktar Kızılelma - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma"nın boyalı haliyle çekilen ilk fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.
Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı. Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu..." ifadelerini kullandı.
Baykar, yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine "Bayraktar Kızılelma" adını verdiğini duyurmuştu.

"Bayraktar Kızılelma", gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zekayla gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.
Türkiye'nin inşa ettiği "TCG Anadolu" gibi kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak "Bayraktar Kızılelma", bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak.
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