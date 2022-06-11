https://tr.sputniknews.com/20220611/selcuk-bayraktar-bayraktar-kizilelmanin-boyali-ilk-goruntusunu-paylasti-1057261300.html

Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızılelma'nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı

Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızılelma'nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma"nın boyalı haliyle çekilen ilk fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T00:00+0300

2022-06-11T00:00+0300

2022-06-11T00:19+0300

savunma

bayraktar

kızılelma

selçuk bayraktar

uçak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057261094_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4d37c919391dd789ca47df91ee59e5e3.jpg

Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı. Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu..." ifadelerini kullandı.Baykar, yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine "Bayraktar Kızılelma" adını verdiğini duyurmuştu."Bayraktar Kızılelma", gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zekayla gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.Türkiye'nin inşa ettiği "TCG Anadolu" gibi kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak "Bayraktar Kızılelma", bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bayraktar, kızılelma, selçuk bayraktar, uçak