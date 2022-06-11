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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220611/sirbistan-devlet-baskani-vucic-almanya-rusyaya-yaptirim-uygulamamizi-talep-etti-1057266534.html
CANLI | Sırbistan Devlet Başkanı Vucic: Almanya, Rusya'ya yaptırım uygulamamızı talep etti
CANLI | Sırbistan Devlet Başkanı Vucic: Almanya, Rusya'ya yaptırım uygulamamızı talep etti
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un kendilerinden Avrupa Birliği’nin Rusya yaptırımlarına katılmalarını “net ve... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
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German chancellor Olaf Scholz (C) and Serbian President Aleksandar Vucic inspect a guard of honour during a welcoming ceremony in Belgrade on June 10, 2022, as part of Scholz's two day Balkans tour. - Sputnik Türkiye

CANLI | Sırbistan Devlet Başkanı Vucic: Almanya, Rusya'ya yaptırım uygulamamızı talep etti

06:20 11.06.2022 (güncellendi: 06:24 11.06.2022)
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Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un kendilerinden Avrupa Birliği’nin Rusya yaptırımlarına katılmalarını “net ve şiddetle” talep ettiğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
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06:18 11.06.2022
‘Almanya, Sırbistan’dan Rusya’ya yaptırım uygulamasını talep etti’
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un kendilerinden Avrupa Birliği’nin Rusya yaptırımlarına katılmalarını “net ve şiddetle” talep ettiğini belirtti.
Vucic, Belgrad’ı ziyaret eden Schoz ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Kosova ve Metohija ile ilgili tutumumuzu ve durumu, enerji alanı ve Rusya’yla geleneksel ilişkilerimizi anlattım” ifadesini kullandı.
Scholz’un, Sırbistan ve Kosova’nın Avrupa Birliği’ne katılmaları için önce karşılıklı olarak birbirlerini tanıması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendiren Vucic, “Daha önce Avrupa’dan hiç kimseden karşılıklı olarak tanımaya ihtiyaç olduğunu duymadık. Neler talep edildiğini duyduk ve bu, Sırbistan-AB müzakere platformuna dahil. Bu da Belgrad ve Priştine arasındaki ilişkilerin kapsamlı biçimde normalleşmesi. Bu doktrini üç yıl önce benimseyen Amerikalılar dışında hiç kimse uluslararası tanımadan bahsetmedi. Şimdi de Avrupa’da kimse karşılıklı tanıma talep etmiyor. Bunu bugün Priştine’deki basın toplantısında duyduk” ifadesini kullandı.
“Siz nasıl Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne değer veriyorsanız biz de Sırbistan’ın toprak bütünlüğüne böyle değer veriyoruz” diyen Vucic, uluslararası örgütlerde dahil Rusya’nın askeri operasyonunu resmi olarak kınadıklarını anımsattı.
Vucic, Scholz’un, AB’nin Rusya’ya yaptırımlarına Sırbistan’ın da katılmasını “oldukça net ve şiddetle” talep ettiğini bildirdi.
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