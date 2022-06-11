CANLI | Sırbistan Devlet Başkanı Vucic: Almanya, Rusya'ya yaptırım uygulamamızı talep etti

‘Almanya, Sırbistan’dan Rusya’ya yaptırım uygulamasını talep etti’

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un kendilerinden Avrupa Birliği’nin Rusya yaptırımlarına katılmalarını “net ve şiddetle” talep ettiğini belirtti.

Vucic, Belgrad’ı ziyaret eden Schoz ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Kosova ve Metohija ile ilgili tutumumuzu ve durumu, enerji alanı ve Rusya’yla geleneksel ilişkilerimizi anlattım” ifadesini kullandı.

Scholz’un, Sırbistan ve Kosova’nın Avrupa Birliği’ne katılmaları için önce karşılıklı olarak birbirlerini tanıması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendiren Vucic, “Daha önce Avrupa’dan hiç kimseden karşılıklı olarak tanımaya ihtiyaç olduğunu duymadık. Neler talep edildiğini duyduk ve bu, Sırbistan-AB müzakere platformuna dahil. Bu da Belgrad ve Priştine arasındaki ilişkilerin kapsamlı biçimde normalleşmesi. Bu doktrini üç yıl önce benimseyen Amerikalılar dışında hiç kimse uluslararası tanımadan bahsetmedi. Şimdi de Avrupa’da kimse karşılıklı tanıma talep etmiyor. Bunu bugün Priştine’deki basın toplantısında duyduk” ifadesini kullandı.

“Siz nasıl Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne değer veriyorsanız biz de Sırbistan’ın toprak bütünlüğüne böyle değer veriyoruz” diyen Vucic, uluslararası örgütlerde dahil Rusya’nın askeri operasyonunu resmi olarak kınadıklarını anımsattı.

Vucic, Scholz’un, AB’nin Rusya’ya yaptırımlarına Sırbistan’ın da katılmasını “oldukça net ve şiddetle” talep ettiğini bildirdi.