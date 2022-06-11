https://tr.sputniknews.com/20220611/svr-baskani-nariskin-rusya-olmadan-yapilan-baris-istikrarli-ve-saglam-olamaz-1057279314.html
SVR Başkanı Narışkin: Rusya olmadan yapılan barış istikrarlı ve sağlam olamaz
SVR Başkanı Narışkin: Rusya olmadan yapılan barış istikrarlı ve sağlam olamaz
Rusya’nın uluslararası güvenlik garantörü olduğunu kaydeden Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rusya olmadan imzalanan barış anlaşmasının... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T17:23+0300
2022-06-11T17:23+0300
2022-06-11T17:23+0300
ukrayna krizi
rusya
svr
rusya dış istihbart servisi (svr)
sergey narışkin
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“Büyük başarıların ülkesi: Rusya iptal edilemez” projesinin açılış töreninde konuşan Narışkin, “Rusya geleneksel olarak uluslararası güvenlik ve istikrar garantörüdür. Rusya’nın katılımı olmadan varılan küresel veya bölgesel hiçbir barış ne güçlü, ne istikrarlı ne de kalıcı olabilir” ifadesini kullandı.Batı’nın “totaliter-liberal rejimlerinin” Rusya’yı iptal etme girişimlerinin sadece tüm dünyanın etraflarında döndüğüne ve onların istek ve emirlerine uyduğuna dair manyakça inançlarını ortaya koyduğunu söyleyen Narışkin, “Oysa aslında öyle değil. Bunun delili, Aleksandr Nevskiy ve Dmitriy Donskoy’un, Birinci Petro ve Büyük Ekaterina’nın, Petr Stolıpin, Georgiy Jukov, Yuriy Gagarin ve ülkemizin birçok diğer seçkin oğul ve kızlarının geleneklerini koruyan Rusya’nın bin yıllık tarihi” dedi.Narışkin, Rusya’nın, tarihinin en ağır dönemlerinde, zamanın zorluklarına geniş sosyal konsolidasyonla, sivil cesaretle, halk birliğiyle, fedakarlığa hazır olmakla ve koşulsuz olarak yaratma arzusuyla yanıt verdiğini söyledi.
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rusya, svr, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin
SVR Başkanı Narışkin: Rusya olmadan yapılan barış istikrarlı ve sağlam olamaz
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Rusya’nın uluslararası güvenlik garantörü olduğunu kaydeden Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rusya olmadan imzalanan barış anlaşmasının istikrarlı ve sağlam olmayacağını belirtti.
“Büyük başarıların ülkesi: Rusya iptal edilemez” projesinin açılış töreninde konuşan Narışkin, “Rusya geleneksel olarak uluslararası güvenlik ve istikrar garantörüdür. Rusya’nın katılımı olmadan varılan küresel veya bölgesel hiçbir barış ne güçlü, ne istikrarlı ne de kalıcı olabilir” ifadesini kullandı.
Batı’nın “totaliter-liberal rejimlerinin” Rusya’yı iptal etme girişimlerinin sadece tüm dünyanın etraflarında döndüğüne ve onların istek ve emirlerine uyduğuna dair manyakça inançlarını ortaya koyduğunu söyleyen Narışkin, “Oysa aslında öyle değil. Bunun delili, Aleksandr Nevskiy ve Dmitriy Donskoy’un, Birinci Petro ve Büyük Ekaterina’nın, Petr Stolıpin, Georgiy Jukov, Yuriy Gagarin ve ülkemizin birçok diğer seçkin oğul ve kızlarının geleneklerini koruyan Rusya’nın bin yıllık tarihi” dedi.
Narışkin, Rusya’nın, tarihinin en ağır dönemlerinde, zamanın zorluklarına geniş sosyal konsolidasyonla, sivil cesaretle, halk birliğiyle, fedakarlığa hazır olmakla ve koşulsuz olarak yaratma arzusuyla yanıt verdiğini söyledi.