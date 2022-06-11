Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220611/svr-baskani-nariskin-rusya-olmadan-yapilan-baris-istikrarli-ve-saglam-olamaz-1057279314.html
SVR Başkanı Narışkin: Rusya olmadan yapılan barış istikrarlı ve sağlam olamaz
SVR Başkanı Narışkin: Rusya olmadan yapılan barış istikrarlı ve sağlam olamaz
Rusya’nın uluslararası güvenlik garantörü olduğunu kaydeden Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rusya olmadan imzalanan barış anlaşmasının... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T17:23+0300
2022-06-11T17:23+0300
ukrayna krizi
rusya
svr
rusya dış istihbart servisi (svr)
sergey narışkin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1043147501_0:0:2408:1355_1920x0_80_0_0_2f4dec0450dff0aa49bc14b5c9b5cb23.jpg
“Büyük başarıların ülkesi: Rusya iptal edilemez” projesinin açılış töreninde konuşan Narışkin, “Rusya geleneksel olarak uluslararası güvenlik ve istikrar garantörüdür. Rusya’nın katılımı olmadan varılan küresel veya bölgesel hiçbir barış ne güçlü, ne istikrarlı ne de kalıcı olabilir” ifadesini kullandı.Batı’nın “totaliter-liberal rejimlerinin” Rusya’yı iptal etme girişimlerinin sadece tüm dünyanın etraflarında döndüğüne ve onların istek ve emirlerine uyduğuna dair manyakça inançlarını ortaya koyduğunu söyleyen Narışkin, “Oysa aslında öyle değil. Bunun delili, Aleksandr Nevskiy ve Dmitriy Donskoy’un, Birinci Petro ve Büyük Ekaterina’nın, Petr Stolıpin, Georgiy Jukov, Yuriy Gagarin ve ülkemizin birçok diğer seçkin oğul ve kızlarının geleneklerini koruyan Rusya’nın bin yıllık tarihi” dedi.Narışkin, Rusya’nın, tarihinin en ağır dönemlerinde, zamanın zorluklarına geniş sosyal konsolidasyonla, sivil cesaretle, halk birliğiyle, fedakarlığa hazır olmakla ve koşulsuz olarak yaratma arzusuyla yanıt verdiğini söyledi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1043147501_107:0:2247:1605_1920x0_80_0_0_79760731a38b3fe73b6c6bd8c431c0b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, svr, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin

SVR Başkanı Narışkin: Rusya olmadan yapılan barış istikrarlı ve sağlam olamaz

17:23 11.06.2022
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Fotoğraf bankasına girSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya’nın uluslararası güvenlik garantörü olduğunu kaydeden Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rusya olmadan imzalanan barış anlaşmasının istikrarlı ve sağlam olmayacağını belirtti.
“Büyük başarıların ülkesi: Rusya iptal edilemez” projesinin açılış töreninde konuşan Narışkin, “Rusya geleneksel olarak uluslararası güvenlik ve istikrar garantörüdür. Rusya’nın katılımı olmadan varılan küresel veya bölgesel hiçbir barış ne güçlü, ne istikrarlı ne de kalıcı olabilir” ifadesini kullandı.
Batı’nın “totaliter-liberal rejimlerinin” Rusya’yı iptal etme girişimlerinin sadece tüm dünyanın etraflarında döndüğüne ve onların istek ve emirlerine uyduğuna dair manyakça inançlarını ortaya koyduğunu söyleyen Narışkin, “Oysa aslında öyle değil. Bunun delili, Aleksandr Nevskiy ve Dmitriy Donskoy’un, Birinci Petro ve Büyük Ekaterina’nın, Petr Stolıpin, Georgiy Jukov, Yuriy Gagarin ve ülkemizin birçok diğer seçkin oğul ve kızlarının geleneklerini koruyan Rusya’nın bin yıllık tarihi” dedi.
Narışkin, Rusya’nın, tarihinin en ağır dönemlerinde, zamanın zorluklarına geniş sosyal konsolidasyonla, sivil cesaretle, halk birliğiyle, fedakarlığa hazır olmakla ve koşulsuz olarak yaratma arzusuyla yanıt verdiğini söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала