https://tr.sputniknews.com/20220611/tbmm-baskani-mustafa-sentopun-korumalari-kaza-yapti-1057275568.html
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un korumaları kaza yaptı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un korumaları kaza yaptı
Türkiye Büyük Millet Meclisi korumaları İstanbul Bursa Otobanı Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T14:35+0300
2022-06-11T14:35+0300
2022-06-11T15:01+0300
türkiye
kaza
trafik kazası
yağmur
112 acil servis
polis
koruma
tbmm
mustafa şentop
ankara
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un korumaları, Bursa Otoban Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı. Araç, yağmur sebebiyle ıslanan yolda kayarak bariyerlere yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kaza yerinde yaralananlara acil servis ekipleri müdahale etti. 4 korumanın yaralandığı kazada, can kaybı yaşanmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220611/balikesirde-feci-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1057273988.html
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kaza, trafik kazası, yağmur, 112 acil servis, polis, koruma, tbmm, mustafa şentop, ankara
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un korumaları kaza yaptı
14:35 11.06.2022 (güncellendi: 15:01 11.06.2022) Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi korumaları İstanbul Bursa Otobanı Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un korumaları, Bursa Otoban Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı. Araç, yağmur sebebiyle ıslanan yolda kayarak bariyerlere yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kaza yerinde yaralananlara acil servis ekipleri müdahale etti. 4 korumanın yaralandığı kazada, can kaybı yaşanmadı.