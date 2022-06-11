https://tr.sputniknews.com/20220611/teskten-is-yeri-kira-artislarina-ust-sinir-talebi-1057267178.html

TESK’ten iş yeri kira artışlarına üst sınır talebi

TESK’ten iş yeri kira artışlarına üst sınır talebi

Kira artışlarına yüzde 25 sınırı getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak konutlar için yapılan bu düzenleme iş yerlerini... 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T07:30+0300

2022-06-11T07:30+0300

2022-06-11T07:30+0300

ekonomi

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

kira

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, COVID-19 salgını döneminin etkisini yeni yeni atlatan esnafın, yüksek kiralarla mücadele ettiğini söyledi.Artan maliyetlerin büyük bir motivasyon ile iş yeri açan esnafın umutlarını zedelediğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: “Kiracılar için büyük sorun olan astronomik kira artışlarına çözüm için konutlarda yapılan yüzde 25’lik sınırlamanın iş yerlerine de getirilmesi gerekiyor. Konuttaki kiracılar için sevindirici ve rahatlatıcı olan bu düzenleme esnafımız için de yapılmalı. Aynı avantaj esnafımız için sağlanmalı ve birkaç yıllığına devam ettirilmeli."Palandöken, "Konutlarda olduğu gibi iş yerlerindeki kira artışları da en azından birkaç yıllığına, pandemi sürecinin sıkıntılarını atlatana kadar yüzde 25’te sabit kalınırsa biraz daha rahat edilmiş olur” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220611/konut-kira-artislarini-yuzde-25-ile-sinirlayan-yasa-resmi-gazetede-1057262681.html

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türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), kira