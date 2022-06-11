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https://tr.sputniknews.com/20220611/teskten-is-yeri-kira-artislarina-ust-sinir-talebi-1057267178.html
TESK’ten iş yeri kira artışlarına üst sınır talebi
TESK’ten iş yeri kira artışlarına üst sınır talebi
Kira artışlarına yüzde 25 sınırı getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak konutlar için yapılan bu düzenleme iş yerlerini... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T07:30+0300
2022-06-11T07:30+0300
ekonomi
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
kira
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, COVID-19 salgını döneminin etkisini yeni yeni atlatan esnafın, yüksek kiralarla mücadele ettiğini söyledi.Artan maliyetlerin büyük bir motivasyon ile iş yeri açan esnafın umutlarını zedelediğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: “Kiracılar için büyük sorun olan astronomik kira artışlarına çözüm için konutlarda yapılan yüzde 25’lik sınırlamanın iş yerlerine de getirilmesi gerekiyor. Konuttaki kiracılar için sevindirici ve rahatlatıcı olan bu düzenleme esnafımız için de yapılmalı. Aynı avantaj esnafımız için sağlanmalı ve birkaç yıllığına devam ettirilmeli."Palandöken, "Konutlarda olduğu gibi iş yerlerindeki kira artışları da en azından birkaç yıllığına, pandemi sürecinin sıkıntılarını atlatana kadar yüzde 25’te sabit kalınırsa biraz daha rahat edilmiş olur” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220611/konut-kira-artislarini-yuzde-25-ile-sinirlayan-yasa-resmi-gazetede-1057262681.html
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türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), kira

TESK’ten iş yeri kira artışlarına üst sınır talebi

07:30 11.06.2022
© DHATürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© DHA
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Kira artışlarına yüzde 25 sınırı getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak konutlar için yapılan bu düzenleme iş yerlerini kapsamıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkan Bendevi Palandöken, iş yeri kiraları için de sınır getirilmesi çağrısı yaptı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, COVID-19 salgını döneminin etkisini yeni yeni atlatan esnafın, yüksek kiralarla mücadele ettiğini söyledi.
Artan maliyetlerin büyük bir motivasyon ile iş yeri açan esnafın umutlarını zedelediğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:
“Kiracılar için büyük sorun olan astronomik kira artışlarına çözüm için konutlarda yapılan yüzde 25’lik sınırlamanın iş yerlerine de getirilmesi gerekiyor. Konuttaki kiracılar için sevindirici ve rahatlatıcı olan bu düzenleme esnafımız için de yapılmalı. Aynı avantaj esnafımız için sağlanmalı ve birkaç yıllığına devam ettirilmeli."
Palandöken, "Konutlarda olduğu gibi iş yerlerindeki kira artışları da en azından birkaç yıllığına, pandemi sürecinin sıkıntılarını atlatana kadar yüzde 25’te sabit kalınırsa biraz daha rahat edilmiş olur” dedi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
EKONOMİ
Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa Resmi Gazete'de
00:58
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