https://tr.sputniknews.com/20220611/tokatta-saganak-yagis-etkili-oldu-1057289810.html

Tokat’ta sağanak yağış etkili oldu

Tokat’ta sağanak yağış etkili oldu

Tokat’ta sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T22:00+0300

2022-06-11T22:00+0300

2022-06-11T22:00+0300

türkiye

tokat

yağış

sağanak

otomobil

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Tokat kent merkezinde akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte sağanak yağış etkili oldu.Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu. Otomobil sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İşyerlerine sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur yağışı ile birlikte fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu. Sulusaray ilçesi, Turhal ve Niksar kara yolu üzerinde devrilen ağaçlar ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile kaldırıldı. Kısa süreli elektrik kesinleri yaşandı.

türkiye

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tokat, yağış, sağanak, otomobil