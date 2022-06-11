https://tr.sputniknews.com/20220611/tokatta-saganak-yagis-etkili-oldu-1057289810.html
Tokat’ta sağanak yağış etkili oldu
Tokat’ta sağanak yağış etkili oldu
Tokat’ta sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T22:00+0300
2022-06-11T22:00+0300
2022-06-11T22:00+0300
türkiye
tokat
yağış
sağanak
otomobil
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Tokat kent merkezinde akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte sağanak yağış etkili oldu.Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu. Otomobil sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İşyerlerine sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur yağışı ile birlikte fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu. Sulusaray ilçesi, Turhal ve Niksar kara yolu üzerinde devrilen ağaçlar ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile kaldırıldı. Kısa süreli elektrik kesinleri yaşandı.
türkiye
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tokat, yağış, sağanak, otomobil
Tokat’ta sağanak yağış etkili oldu
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Tokat’ta sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Tokat kent merkezinde akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte sağanak yağış etkili oldu.
Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu. Otomobil sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
İşyerlerine sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur yağışı ile birlikte fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu.
Sulusaray ilçesi, Turhal ve Niksar kara yolu üzerinde devrilen ağaçlar ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile kaldırıldı. Kısa süreli elektrik kesinleri yaşandı.