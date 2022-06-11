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Tokat’ta sağanak yağış etkili oldu
Tokat’ta sağanak yağış etkili oldu
Tokat’ta sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T22:00+0300
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türkiye
tokat
yağış
sağanak
otomobil
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Tokat kent merkezinde akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte sağanak yağış etkili oldu.Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu. Otomobil sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İşyerlerine sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur yağışı ile birlikte fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu. Sulusaray ilçesi, Turhal ve Niksar kara yolu üzerinde devrilen ağaçlar ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile kaldırıldı. Kısa süreli elektrik kesinleri yaşandı.
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tokat, yağış, sağanak, otomobil

Tokat’ta sağanak yağış etkili oldu

22:00 11.06.2022
© BURHANETTİN ERDEN - MERT TAHA VAROL - NURHAN İÇMEZ-AW643174Tokat’ta sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Tokat’ta sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© BURHANETTİN ERDEN - MERT TAHA VAROL - NURHAN İÇMEZ-AW643174
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Tokat’ta sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Tokat kent merkezinde akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte sağanak yağış etkili oldu.
Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu. Otomobil sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
İşyerlerine sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur yağışı ile birlikte fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu.
Sulusaray ilçesi, Turhal ve Niksar kara yolu üzerinde devrilen ağaçlar ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile kaldırıldı. Kısa süreli elektrik kesinleri yaşandı.
© BURHANETTİN ERDEN - MERT TAHA VAROL - NURHAN İÇMEZ-AW643174Tokat’ta sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Tokat’ta sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
Tokat’ta sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.
© BURHANETTİN ERDEN - MERT TAHA VAROL - NURHAN İÇMEZ-AW643174
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