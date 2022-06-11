https://tr.sputniknews.com/20220611/turkiye---litvanya-macini-fransiz-kadin-hakem-stephanie-frappart-yonetecek-1057274705.html

Türkiye - Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek

Türkiye - Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile İzmir'de oynayacağı karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T14:06+0300

2022-06-11T14:06+0300

2022-06-11T14:06+0300

spor

türkiye a milli futbol takımı

izmir

litvanya

uefa

stephanie frappart

gürsel aksel stadyumu

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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran Salı günü saat 21.45'te başlayacak mücadelede İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Litvanya ile mücadele edecek. Bu zorlu maçta Fransız kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.

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izmir

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türkiye a milli futbol takımı, izmir, litvanya, uefa, stephanie frappart, gürsel aksel stadyumu