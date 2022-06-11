https://tr.sputniknews.com/20220611/turkiye---litvanya-macini-fransiz-kadin-hakem-stephanie-frappart-yonetecek-1057274705.html
Türkiye - Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek
Türkiye - Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile İzmir'de oynayacağı karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T14:06+0300
2022-06-11T14:06+0300
2022-06-11T14:06+0300
spor
türkiye a milli futbol takımı
izmir
litvanya
uefa
stephanie frappart
gürsel aksel stadyumu
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran Salı günü saat 21.45'te başlayacak mücadelede İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Litvanya ile mücadele edecek. Bu zorlu maçta Fransız kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.
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türkiye a milli futbol takımı, izmir, litvanya, uefa, stephanie frappart, gürsel aksel stadyumu
Türkiye - Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek
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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile İzmir'de oynayacağı karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran Salı günü saat 21.45'te başlayacak mücadelede İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Litvanya ile mücadele edecek. Bu zorlu maçta Fransız kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.