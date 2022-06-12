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İstanbul'da sağanak yağış
İstanbul'da sağanak yağış
İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam ediyor. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
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фото, istanbul, yağmur

İstanbul'da sağanak yağış

08:22 12.06.2022
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İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam ediyor.
© AA

Avrupa ve Anadolu yakalarının genelinde sabaha karşı başlayan sağanak, yer yer etkisini gösteriyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarının genelinde sabaha karşı başlayan sağanak, yer yer etkisini gösteriyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Avrupa ve Anadolu yakalarının genelinde sabaha karşı başlayan sağanak, yer yer etkisini gösteriyor.

© AA

Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların ıslanmamak için duraklara sığındığı görüldü.

Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların ıslanmamak için duraklara sığındığı görüldü. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların ıslanmamak için duraklara sığındığı görüldü.

© AA

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor.

© AA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş ve çıkışlarında da trafiğin yağış nedeniyle yavaş ilerlediği gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş ve çıkışlarında da trafiğin yağış nedeniyle yavaş ilerlediği gözlendi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş ve çıkışlarında da trafiğin yağış nedeniyle yavaş ilerlediği gözlendi.

© AA

Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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