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Bursa’da askıda gelinlik kampanyası
Bursa’da askıda gelinlik kampanyası
Bursa’da bir esnaf elinde kalan her biri binlerce lira değerinde gelinlikleri dağıtacak. Gelinlikleri işyerinin önünde ihtiyaç sahipleri için askıya çıkaran... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
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Bursa’da askıda gelinlik kampanyası

08:59 12.06.2022
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Bursa’da bir esnaf elinde kalan her biri binlerce lira değerinde gelinlikleri dağıtacak. Gelinlikleri işyerinin önünde ihtiyaç sahipleri için askıya çıkaran Selçuk Gündüz, ihtiyacı olan evlenecek çiftleri arıyor.
© İHA / BURAK TÜRKER

Mudanya ilçesinde taşımacılık işi yapan Selçuk Gündüz, yaptığı iş sonrası parasını alamayınca karşılığında gelinlik aldı. Gündüz, yaptığı işe karşılık aldığı gelinlikleri satmak yerine ihtiyacı olan çiftlere dağıtma kararı aldı.

Mudanya ilçesinde taşımacılık işi yapan Selçuk Gündüz, yaptığı iş sonrası parasını alamayınca karşılığında gelinlik aldı. Gündüz, yaptığı işe karşılık aldığı gelinlikleri satmak yerine ihtiyacı olan çiftlere dağıtma kararı aldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / BURAK TÜRKER

Mudanya ilçesinde taşımacılık işi yapan Selçuk Gündüz, yaptığı iş sonrası parasını alamayınca karşılığında gelinlik aldı. Gündüz, yaptığı işe karşılık aldığı gelinlikleri satmak yerine ihtiyacı olan çiftlere dağıtma kararı aldı.

© İHA / BURAK TÜRKER

Artan düğün maliyetleri sebebiyle ihtiyacı olan çiftlere bir nebze de olsa yardımda bulunmak isteyen hayır sever elinde bulunan gelinlikleri iş yerinin önüne asarak askıda gelinlik uygulaması başlattı.

Artan düğün maliyetleri sebebiyle ihtiyacı olan çiftlere bir nebze de olsa yardımda bulunmak isteyen hayır sever elinde bulunan gelinlikleri iş yerinin önüne asarak askıda gelinlik uygulaması başlattı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / BURAK TÜRKER

Artan düğün maliyetleri sebebiyle ihtiyacı olan çiftlere bir nebze de olsa yardımda bulunmak isteyen hayır sever elinde bulunan gelinlikleri iş yerinin önüne asarak askıda gelinlik uygulaması başlattı.

© İHA / BURAK TÜRKER

İhtiyacı olan çiftlere bu gelinlikleri ücretsiz bir şekilde dağıtıyor.

İhtiyacı olan çiftlere bu gelinlikleri ücretsiz bir şekilde dağıtıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / BURAK TÜRKER

İhtiyacı olan çiftlere bu gelinlikleri ücretsiz bir şekilde dağıtıyor.

© İHA / BURAK TÜRKER

İhtiyacı olan çiftlere seslenen Selçuk Gündüz, "Elimde 22 tane hiç kullanılmamış gelinlik mevcut. Her birinin değeri 8 bin lira ve üzeri. Ben bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtma kararı aldım. İşyerinin önüne astım, ihtiyacı olan evlenecek çiftler gelip alabilir, bu zor ekonomik şartlarda çorbada bizimde tuzumuz olsun istiyorum" dedi.

İhtiyacı olan çiftlere seslenen Selçuk Gündüz, &quot;Elimde 22 tane hiç kullanılmamış gelinlik mevcut. Her birinin değeri 8 bin lira ve üzeri. Ben bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtma kararı aldım. İşyerinin önüne astım, ihtiyacı olan evlenecek çiftler gelip alabilir, bu zor ekonomik şartlarda çorbada bizimde tuzumuz olsun istiyorum&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / BURAK TÜRKER

İhtiyacı olan çiftlere seslenen Selçuk Gündüz, "Elimde 22 tane hiç kullanılmamış gelinlik mevcut. Her birinin değeri 8 bin lira ve üzeri. Ben bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtma kararı aldım. İşyerinin önüne astım, ihtiyacı olan evlenecek çiftler gelip alabilir, bu zor ekonomik şartlarda çorbada bizimde tuzumuz olsun istiyorum" dedi.

© İHA / BURAK TÜRKER

Gündüz 3 sene önce de benzer şekilde alacak karşılığı aldığı 20 civarında gelinliği işyerinin önünde sergileyip ihtiyaç sahiplerine hediye etmişti.

Gündüz 3 sene önce de benzer şekilde alacak karşılığı aldığı 20 civarında gelinliği işyerinin önünde sergileyip ihtiyaç sahiplerine hediye etmişti. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / BURAK TÜRKER

Gündüz 3 sene önce de benzer şekilde alacak karşılığı aldığı 20 civarında gelinliği işyerinin önünde sergileyip ihtiyaç sahiplerine hediye etmişti.

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