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1.3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa çıktı
1.3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa çıktı
Çorum’da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1.3 tonluk boğa, alıcısını bekliyor. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T09:20+0300
2022-06-12T09:21+0300
çorum
türkiye
boğa
satış
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Besici Doğan Beggi’nin Sungurlu ilçesine bağlı İmirli köyündeki çiftliğinde 80 bin liradan satışa çıkardığı bir ton 300 kilogram ağırlığındaki boğa, vatandaşların ilgisini çekiyor.Beggi, 3 yaşındaki simental cinsi boğasını özenle beslediği belirterek, boğayı yetiştirirken ilaç ve hormon kullanmadım. Onu tahıl ve arpa ile besledim. Alıcısına da şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.Boğayı 8 aylık iken aldığını ve şuanda 1 ton 300 kilogram civarında geldiğini söyleyen Beggi, boğanın ağırlığından dolayı 80 bin TL değerinde olduğunu belirtti.Beggi, “Şimdiye kadar 1 avuç da olsa küspe yedirmedik. Her hayvan ile karıştırılacak bir hayvan değil. Paraları boşa gitmez. Ben Yiğit’in alıcılarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.
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çorum, boğa, satış

1.3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa çıktı

09:20 12.06.2022 (güncellendi: 09:21 12.06.2022)
© İHAÇorum'da satışa çıkarılan 1.3 tonluk boğa
Çorum'da satışa çıkarılan 1.3 tonluk boğa - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© İHA
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Çorum’da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1.3 tonluk boğa, alıcısını bekliyor.
Besici Doğan Beggi’nin Sungurlu ilçesine bağlı İmirli köyündeki çiftliğinde 80 bin liradan satışa çıkardığı bir ton 300 kilogram ağırlığındaki boğa, vatandaşların ilgisini çekiyor.
Beggi, 3 yaşındaki simental cinsi boğasını özenle beslediği belirterek, boğayı yetiştirirken ilaç ve hormon kullanmadım. Onu tahıl ve arpa ile besledim. Alıcısına da şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.
Boğayı 8 aylık iken aldığını ve şuanda 1 ton 300 kilogram civarında geldiğini söyleyen Beggi, boğanın ağırlığından dolayı 80 bin TL değerinde olduğunu belirtti.
Beggi, “Şimdiye kadar 1 avuç da olsa küspe yedirmedik. Her hayvan ile karıştırılacak bir hayvan değil. Paraları boşa gitmez. Ben Yiğit’in alıcılarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.
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