https://tr.sputniknews.com/20220612/13-tonluk-kurbanlik-boga-80-bin-liradan-satisa-cikti-1057304664.html

1.3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa çıktı

1.3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa çıktı

Çorum’da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1.3 tonluk boğa, alıcısını bekliyor. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T09:20+0300

2022-06-12T09:20+0300

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çorum

türkiye

boğa

satış

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Besici Doğan Beggi’nin Sungurlu ilçesine bağlı İmirli köyündeki çiftliğinde 80 bin liradan satışa çıkardığı bir ton 300 kilogram ağırlığındaki boğa, vatandaşların ilgisini çekiyor.Beggi, 3 yaşındaki simental cinsi boğasını özenle beslediği belirterek, boğayı yetiştirirken ilaç ve hormon kullanmadım. Onu tahıl ve arpa ile besledim. Alıcısına da şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.Boğayı 8 aylık iken aldığını ve şuanda 1 ton 300 kilogram civarında geldiğini söyleyen Beggi, boğanın ağırlığından dolayı 80 bin TL değerinde olduğunu belirtti.Beggi, “Şimdiye kadar 1 avuç da olsa küspe yedirmedik. Her hayvan ile karıştırılacak bir hayvan değil. Paraları boşa gitmez. Ben Yiğit’in alıcılarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

çorum

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çorum, boğa, satış