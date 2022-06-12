https://tr.sputniknews.com/20220612/a-milli-takimda-ridvan-yilmaz-kadrodan-cikarildi-1057316503.html
A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı
Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T15:41+0300
2022-06-12T15:41+0300
2022-06-12T15:43+0300
a milli futbol takımı
spor
kadro dışı
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A Millî Takım'da Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.A Millî Takım kafilesi ile bugün İzmir'e seyahat edecek Rıdvan, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacak.
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a milli futbol takımı, kadro dışı
A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı
15:41 12.06.2022 (güncellendi: 15:43 12.06.2022) Abone ol
Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.
A Millî Takım'da Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.
A Millî Takım kafilesi ile bugün İzmir'e seyahat edecek Rıdvan, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacak.