https://tr.sputniknews.com/20220612/a-milli-takimda-ridvan-yilmaz-kadrodan-cikarildi-1057316503.html

A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı

Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

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a milli futbol takımı

spor

kadro dışı

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A Millî Takım'da Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.A Millî Takım kafilesi ile bugün İzmir'e seyahat edecek Rıdvan, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacak.

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a milli futbol takımı, kadro dışı