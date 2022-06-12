https://tr.sputniknews.com/20220612/ab-ukraynanin-uyelik-basvurusuyla-ilgili-gorusunu-haftaya-aciklayacak-1057299216.html

AB, Ukrayna'nın üyelik başvurusuyla ilgili görüşünü haftaya açıklayacak

AB, Ukrayna'nın üyelik başvurusuyla ilgili görüşünü haftaya açıklayacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkındaki görüşlerini, gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T06:52+0300

2022-06-12T06:52+0300

2022-06-12T06:53+0300

ukrayna krizi

ab

ukrayna

ursula von der leyen

vladimir zelenskiy

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Von der Leyen, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile yaptığı görüşmelere değinen Von der Leyen, görüşmeler sayesinde değerlendirmelerini gelecek haftanın sonuna kadar sonuçlandırma imkanı bulacaklarını kaydetti. Von der Leyen, AB Komisyonu olarak üye ülkelere Ukrayna'nın başvurusuyla ilgili tavsiyelerini ileteceklerini hatırlatarak "AB'ye giden yol bellidir. Ukrayna'nın bu süreçte gösterdiği çaba ve kararlılığı takdir ediyoruz" dedi. Zelenskiy ile ayrıca Ukrayna'nın yeniden inşasını da görüştüklerini aktaran Von der Leyen, bu konuda Ukrayna'ya hem AB ülkelerinden hem de uluslararası kuruluşlardan çok büyük destek yapılacağını, bu konuda şeffaflık ve hesap verebilirliğin önem taşıdığını ifade etti. AB Komisyonu'nun, Ukrayna'nın AB üyelik süreci başlangıcı konusundaki görüşünü haftaya açıklamasından sonra, AB ülkelerinin liderlerinin, bu ilk görüş ve tavsiyeyi 23-24 Haziran'daki zirve toplantısında ele alması bekleniyor.

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