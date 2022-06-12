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https://tr.sputniknews.com/20220612/abdde-benzin-fiyatlarinda-yeni-rekor-1057295818.html
ABD'de benzin fiyatlarında yeni rekor
ABD'de benzin fiyatlarında yeni rekor
ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3.8 litre) başına 5 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülke genelinde ilk kez benzinin... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T00:48+0300
2022-06-12T00:48+0300
dünya
amerikan otomobil birliği (aaa)
abd
benzin
kaliforniya
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Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 60'ın üzerinde artış gösterdi.Ortalama benzin fiyatı aylık bazda yaklaşık yüzde 14 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 4'ü buldu.'İlk kez benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 dolar oldu'ABD'de ilk kez benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 6.43 dolara yükseldi.Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı, 5.64 dolar ile Nevada, 5.56 dolar ile Alaska ve Illinois, 5.54 dolar ile Washington takip etti.Ülkenin 21 eyaleti ile başkent Washington DC'de benzinin ortalama fiyatı 5 doların üzerinde kaydedildi.ABD'de benzin fiyatları, son 8 haftada istikrarlı bir şekilde yükseliş göstererek rekor üstüne rekor kırmıştı.Benzin fiyatlarındaki artışta, küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş etkili olmuştu.Küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleriyle Brent petrol ile Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 120 doların üzerine çıkmıştı.Ülkede benzin fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskıların yoğunlaşacağına dair endişeleri de körüklerken, ABD'de enflasyon benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışların etkisiyle mayısta yıllık yüzde 8.6 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220610/abd-hazine-bakani-yellen-benzin-fiyatlarinin-yakin-zamanda-dusmesi-pek-olasi-degil-1057216618.html
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amerikan otomobil birliği (aaa), abd, benzin, kaliforniya

ABD'de benzin fiyatlarında yeni rekor

00:48 12.06.2022
© SCOTT OLSONABD -benzin istasyonu - akaryakıt istasyonu - araç
ABD -benzin istasyonu - akaryakıt istasyonu - araç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© SCOTT OLSON
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ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3.8 litre) başına 5 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülke genelinde ilk kez benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 dolar oldu.
Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 60'ın üzerinde artış gösterdi.
Ortalama benzin fiyatı aylık bazda yaklaşık yüzde 14 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 4'ü buldu.
'İlk kez benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 dolar oldu'
ABD'de ilk kez benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 6.43 dolara yükseldi.
Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı, 5.64 dolar ile Nevada, 5.56 dolar ile Alaska ve Illinois, 5.54 dolar ile Washington takip etti.
Ülkenin 21 eyaleti ile başkent Washington DC'de benzinin ortalama fiyatı 5 doların üzerinde kaydedildi.
ABD'de benzin fiyatları, son 8 haftada istikrarlı bir şekilde yükseliş göstererek rekor üstüne rekor kırmıştı.
Benzin fiyatlarındaki artışta, küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş etkili olmuştu.
Küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleriyle Brent petrol ile Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 120 doların üzerine çıkmıştı.
Ülkede benzin fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskıların yoğunlaşacağına dair endişeleri de körüklerken, ABD'de enflasyon benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışların etkisiyle mayısta yıllık yüzde 8.6 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkmıştı.
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