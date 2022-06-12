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https://tr.sputniknews.com/20220612/afad-telefonlara-hayati-uyari-bildirimi-gonderdi-1057315927.html
AFAD telefonlara 'Hayati Uyarı Bildirimi' gönderdi
AFAD telefonlara 'Hayati Uyarı Bildirimi' gönderdi
AFAD, cep telefonu kullanıcılarına, uyarı tonuyla birlikte 'Hayati Uyarı Bildirimi' başlığı altında bir bildirim gönderdi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T15:19+0300
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afad
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uyarı
bildirim
telefon
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) cep telefonu kullanıcılarına 'Hayati Uyarı Bildirimi' gönderdi.Bildirimde, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.
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afad, uyarı, bildirim, telefon

AFAD telefonlara 'Hayati Uyarı Bildirimi' gönderdi

15:19 12.06.2022 (güncellendi: 15:22 12.06.2022)
© DHAAFAD
AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© DHA
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AFAD, cep telefonu kullanıcılarına, uyarı tonuyla birlikte 'Hayati Uyarı Bildirimi' başlığı altında bir bildirim gönderdi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) cep telefonu kullanıcılarına 'Hayati Uyarı Bildirimi' gönderdi.
Bildirimde, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.
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