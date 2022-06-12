https://tr.sputniknews.com/20220612/afad-telefonlara-hayati-uyari-bildirimi-gonderdi-1057315927.html

AFAD telefonlara 'Hayati Uyarı Bildirimi' gönderdi

AFAD telefonlara 'Hayati Uyarı Bildirimi' gönderdi

AFAD, cep telefonu kullanıcılarına, uyarı tonuyla birlikte 'Hayati Uyarı Bildirimi' başlığı altında bir bildirim gönderdi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T15:19+0300

2022-06-12T15:19+0300

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afad

türkiye

uyarı

bildirim

telefon

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) cep telefonu kullanıcılarına 'Hayati Uyarı Bildirimi' gönderdi.Bildirimde, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.

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afad, uyarı, bildirim, telefon