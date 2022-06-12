https://tr.sputniknews.com/20220612/afad-telefonlara-hayati-uyari-bildirimi-gonderdi-1057315927.html
AFAD telefonlara 'Hayati Uyarı Bildirimi' gönderdi
AFAD telefonlara 'Hayati Uyarı Bildirimi' gönderdi
AFAD, cep telefonu kullanıcılarına, uyarı tonuyla birlikte 'Hayati Uyarı Bildirimi' başlığı altında bir bildirim gönderdi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T15:19+0300
2022-06-12T15:19+0300
2022-06-12T15:22+0300
afad
türkiye
uyarı
bildirim
telefon
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) cep telefonu kullanıcılarına 'Hayati Uyarı Bildirimi' gönderdi.Bildirimde, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.
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afad, uyarı, bildirim, telefon
AFAD telefonlara 'Hayati Uyarı Bildirimi' gönderdi
15:19 12.06.2022 (güncellendi: 15:22 12.06.2022) Abone ol
AFAD, cep telefonu kullanıcılarına, uyarı tonuyla birlikte 'Hayati Uyarı Bildirimi' başlığı altında bir bildirim gönderdi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) cep telefonu kullanıcılarına 'Hayati Uyarı Bildirimi' gönderdi.
Bildirimde, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.