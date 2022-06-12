AK Partili Özhaseki: Refahımız, gelirimiz artıyor, daha güzel evlerde oturmalıyız

"Bir deprem geldiğinde Türkiye'de neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ona hazırlıklı olan ülkeler, Japonya gibi ülkelerde deprem olduğunda insanlar evlerinde rahatça oturuyorlar, ölü sayısı hiç yok gibi. Ama bizde olduğu zaman derme çatma yapılmış birazcık da hatalarla dolu demirden, betondan, çimentodan vesaireden çalınarak yapılmış evler adete bize mezar oluyor. Son yüzyıl içerisinde Türkiye'deki 6 ve üzerinde şiddette deprem sayısı 58. Neredeyse her 1.5 senede bir 6-7 şiddetinde çok sert bir deprem oluyor. Ölü sayımız 83 bin. Her bir depremde 1000-1500 kardeşimizi şehit veriyoruz. Niye? Evlerimizi sağlam yapmadığımız için, o kadar basit. Deprem standartlarına uygun yapmadığımız için... Yaparsak hiçbir şey olmaz. Güllük gülistanlık herkes yerinde oturur, hiç kimsenin burnu bile kanamaz."