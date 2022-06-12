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Amerikalı tümgeneral: Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz
Amerikalı tümgeneral: Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz
İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen EFES-2022 Tatbikatı'na katılan Amerikalı Tümgeneral Francis Donovan, "Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T00:45+0300
2022-06-12T00:45+0300
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EFES- 2022 Tatbikatı'na katılan Amerikan Donanması'na ait USS Arlington Gemisi Komutanı Tümgeneral Francis Donovan, Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliğin sağlanması konusunda önemli bir rolü olduğunu söyledi.9 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında düzenlenen EFES- 2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na katılan Amerikan Donanması'na ait USS Arlington Gemisi, tatbikatın ardından İzmir Alsancak Limanı'na demirlerken, kapılarını gazetecilere açtı. Düzenlenen resepsiyonda konuşan USS Arlington'ın komutanı Tümgeneral Francis Donovan, Türkiye'de olmaktan dolayı onur duyduklarını söyledi. Donovan, "İzmir şehri gerçekten sıcak ve misafirperver. Bizlere ve askerlerimize çok sıcak davrandılar. Bundan dolayı çok mutluyum. Türkiye'de bulunmaktan da onur duyuyorum. Burada iş birliğimizi sağlamlaştırmak harika. Türk Deniz Kuvvetleri ortağımız. Kabiliyetlerimiz, birbirimize olan güvenimizin ve NATO'nun gücü üzerine kurulu. Karadeniz'in ekonomik refahı bu istikrara bağlı. Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz. Bu zor zamanlarda Efes Tatbikatı, bu birlikteliğin çok güzel bir örneğini sundu. Amerikan Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri'nin bu müttefikliğimizdeki kararlılığı bugün ve gelecekteki zorlukları aşmamızda bizim için yardımcı olacaktır. Tek bir ülke uluslararası tehditleri tek başına göğüsleyemez. Amerikan 6. Filosu adına Türkiye'ye birlikte çalışmayı güçlendirdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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abd, türkiye, karadeniz

Amerikalı tümgeneral: Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz

00:45 12.06.2022
© DHAİzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen EFES-2022 Tatbikatı'na katılan Amerikalı Tümgeneral Francis Donovan
İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen EFES-2022 Tatbikatı'na katılan Amerikalı Tümgeneral Francis Donovan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© DHA
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen EFES-2022 Tatbikatı'na katılan Amerikalı Tümgeneral Francis Donovan, "Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz" açıklamasında bulundu.
EFES- 2022 Tatbikatı'na katılan Amerikan Donanması'na ait USS Arlington Gemisi Komutanı Tümgeneral Francis Donovan, Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliğin sağlanması konusunda önemli bir rolü olduğunu söyledi.
9 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında düzenlenen EFES- 2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na katılan Amerikan Donanması'na ait USS Arlington Gemisi, tatbikatın ardından İzmir Alsancak Limanı'na demirlerken, kapılarını gazetecilere açtı.
Düzenlenen resepsiyonda konuşan USS Arlington'ın komutanı Tümgeneral Francis Donovan, Türkiye'de olmaktan dolayı onur duyduklarını söyledi.
Donovan, "İzmir şehri gerçekten sıcak ve misafirperver. Bizlere ve askerlerimize çok sıcak davrandılar. Bundan dolayı çok mutluyum. Türkiye'de bulunmaktan da onur duyuyorum. Burada iş birliğimizi sağlamlaştırmak harika. Türk Deniz Kuvvetleri ortağımız. Kabiliyetlerimiz, birbirimize olan güvenimizin ve NATO'nun gücü üzerine kurulu. Karadeniz'in ekonomik refahı bu istikrara bağlı. Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz. Bu zor zamanlarda Efes Tatbikatı, bu birlikteliğin çok güzel bir örneğini sundu. Amerikan Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri'nin bu müttefikliğimizdeki kararlılığı bugün ve gelecekteki zorlukları aşmamızda bizim için yardımcı olacaktır. Tek bir ülke uluslararası tehditleri tek başına göğüsleyemez. Amerikan 6. Filosu adına Türkiye'ye birlikte çalışmayı güçlendirdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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