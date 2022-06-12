https://tr.sputniknews.com/20220612/ankara-buyuksehir-belediyesinden-uyari-bugunku-yagisin-olumsuz-sonuclari-daha-cok-olacak-1057314708.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı: Bugünkü yağışın olumsuz sonuçları daha çok olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı: Bugünkü yağışın olumsuz sonuçları daha çok olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmekte... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T14:23+0300
2022-06-12T14:23+0300
2022-06-12T14:29+0300
ankara büyükşehir belediyesi
türkiye
uyarı
yağış
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankaralı vatandaşları yoğun yağış konusunda uyardı.Yapılan açıklamada, "Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün bin 468 araç 3 bin 914 personeli ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir. Mağdur olan vatandaşlarımıza ise tek tek ulaşıp mağduriyetlerini çözüme kavuşturmaya devam edecek, yaralarımızı birlikte saracağız" denildi.
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ankara büyükşehir belediyesi, uyarı, yağış
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı: Bugünkü yağışın olumsuz sonuçları daha çok olacak
14:23 12.06.2022 (güncellendi: 14:29 12.06.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmekte. İstinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını rica ederiz" uyarısında bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankaralı vatandaşları yoğun yağış konusunda uyardı.
Yapılan açıklamada, "Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün bin 468 araç 3 bin 914 personeli ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir. Mağdur olan vatandaşlarımıza ise tek tek ulaşıp mağduriyetlerini çözüme kavuşturmaya devam edecek, yaralarımızı birlikte saracağız" denildi.