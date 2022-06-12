https://tr.sputniknews.com/20220612/arkadasinin-saka-olsun-diye-suya-attigi-16-yasindaki-kiz-boguldu-1057311880.html
Arkadaşının 'şaka olsun' diye suya attığı 16 yaşındaki kız boğuldu
Arkadaşının 'şaka olsun' diye suya attığı 16 yaşındaki kız boğuldu
Samsun'da baraj gölü kenarında piknik yaparken arkadaşı tarafından kolundan tutularak 'şaka olsun' diye suya atılan 16 yaşındaki kız boğularak hayatını... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T13:03+0300
2022-06-12T13:03+0300
2022-06-12T13:05+0300
türkiye
samsun
baraj
boğulma
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Samsun'da Altınkaya Barajı gölünde meydana gelen olayda 16 yaşındaki Rukiye Ömür arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için baraj gölü kenarına gitti. 4 arkadaş piknik yaparken, Serkan A. iddiaya göre, şaka yapmak için Ömür'ü kolundan tutup suya attı. Yüzme bilmeyen Ömür'ün suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., kızın yardımına koştu. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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samsun, baraj, boğulma
Arkadaşının 'şaka olsun' diye suya attığı 16 yaşındaki kız boğuldu
13:03 12.06.2022 (güncellendi: 13:05 12.06.2022) Abone ol
Samsun'da baraj gölü kenarında piknik yaparken arkadaşı tarafından kolundan tutularak 'şaka olsun' diye suya atılan 16 yaşındaki kız boğularak hayatını kaybetti.
Samsun'da Altınkaya Barajı gölünde meydana gelen olayda 16 yaşındaki Rukiye Ömür arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için baraj gölü kenarına gitti.
4 arkadaş piknik yaparken, Serkan A. iddiaya göre, şaka yapmak için Ömür'ü kolundan tutup suya attı. Yüzme bilmeyen Ömür'ün suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., kızın yardımına koştu.
Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.