https://tr.sputniknews.com/20220612/arkadasinin-saka-olsun-diye-suya-attigi-16-yasindaki-kiz-boguldu-1057311880.html

Arkadaşının 'şaka olsun' diye suya attığı 16 yaşındaki kız boğuldu

Arkadaşının 'şaka olsun' diye suya attığı 16 yaşındaki kız boğuldu

Samsun'da baraj gölü kenarında piknik yaparken arkadaşı tarafından kolundan tutularak 'şaka olsun' diye suya atılan 16 yaşındaki kız boğularak hayatını... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T13:03+0300

2022-06-12T13:03+0300

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türkiye

samsun

baraj

boğulma

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Samsun'da Altınkaya Barajı gölünde meydana gelen olayda 16 yaşındaki Rukiye Ömür arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için baraj gölü kenarına gitti. 4 arkadaş piknik yaparken, Serkan A. iddiaya göre, şaka yapmak için Ömür'ü kolundan tutup suya attı. Yüzme bilmeyen Ömür'ün suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., kızın yardımına koştu. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

samsun

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samsun, baraj, boğulma