Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220612/avmlerde-hayvanat-bahcesi-yasaklandi-1057311449.html
AVM'lerde hayvanat bahçesi yasaklandı
AVM'lerde hayvanat bahçesi yasaklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan sonra alışveriş merkezlerinde hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T12:40+0300
2022-06-12T12:44+0300
hayvanat bahçesi
avm
tarım ve orman bakanlığı
türkiye
yasak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104047/45/1040474509_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_c1c0fc278154b4b87ec9c02c1d13e7b8.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.Yeni yönetmeliğin yayımlanmasıyla konuya ilişkin bir önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yayımlanan yönetmeliğe, yabani memeli hayvanların geniş alanlarda serbest dolaşımına imkan sağlayan safari park tarzında doğal yaşam parklarının kuruluş ve çalışma şartlarına ilişkin hususlar da eklendi.Yönetmelikte neler var?Bu kapsamda, önceki yönetmelikte hayvan sayısına göre ruhsatlandırma yapılmaktayken yeni düzenlemede hayvan türleri dikkate alınarak gruplandırmaya gidilerek ruhsat verilmesi hükme bağlandı. Böylece, sürüngenler için teraryum, sucul canlılar için akvaryum ruhsatı verilebilmesi sağlandı.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, yönetmelikle ruhsatlandırma gruplarına göre istihdam edilmesi zorunlu personelle ilgili de düzenleme yapıldı. Bu çerçevede ruhsat türüne göre, veteriner hekim, su ürünleri uzmanı ve biyolog istihdam edilmesi zorunlu hale geldi.Gelecek dönemde hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden kuş uçuşu en az bir kilometre uzaklıkta, fen, sağlık ve afet şartları bakımından imarla ilgili mevzuata uygun alanlarda kurulacak. Bu hüküm, yeni kurulacak hayvanat bahçeleri için geçerli olacak.Yönetmelikte, hayvanat bahçelerinde ve doğal yaşam parklarındaki hayvan türleri için gerekli asgari alanların bakanlık tarafından belirlenmesi hükmüne de yer verildi. Ayrıca bugünden itibaren alışveriş merkezlerinde yeni hayvanat bahçesi kurulması yasaklandı.Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılan hayvanat bahçelerine, yeni düzenlemeye göre ruhsat almaları için 11 Haziran 2023'e kadar süre tanındı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104047/45/1040474509_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_ca0f08ca8c3e8888a9893affe68a353e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hayvanat bahçesi, avm, tarım ve orman bakanlığı, yasak

AVM'lerde hayvanat bahçesi yasaklandı

12:40 12.06.2022 (güncellendi: 12:44 12.06.2022)
© İHABursa Hayvanat Bahçesi’nde Lemurlar Günü
Bursa Hayvanat Bahçesi’nde Lemurlar Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan sonra alışveriş merkezlerinde hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı kurulamayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni yönetmeliğin yayımlanmasıyla konuya ilişkin bir önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yayımlanan yönetmeliğe, yabani memeli hayvanların geniş alanlarda serbest dolaşımına imkan sağlayan safari park tarzında doğal yaşam parklarının kuruluş ve çalışma şartlarına ilişkin hususlar da eklendi.

Yönetmelikte neler var?

Bu kapsamda, önceki yönetmelikte hayvan sayısına göre ruhsatlandırma yapılmaktayken yeni düzenlemede hayvan türleri dikkate alınarak gruplandırmaya gidilerek ruhsat verilmesi hükme bağlandı. Böylece, sürüngenler için teraryum, sucul canlılar için akvaryum ruhsatı verilebilmesi sağlandı.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, yönetmelikle ruhsatlandırma gruplarına göre istihdam edilmesi zorunlu personelle ilgili de düzenleme yapıldı. Bu çerçevede ruhsat türüne göre, veteriner hekim, su ürünleri uzmanı ve biyolog istihdam edilmesi zorunlu hale geldi.
Gelecek dönemde hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden kuş uçuşu en az bir kilometre uzaklıkta, fen, sağlık ve afet şartları bakımından imarla ilgili mevzuata uygun alanlarda kurulacak. Bu hüküm, yeni kurulacak hayvanat bahçeleri için geçerli olacak.
Yönetmelikte, hayvanat bahçelerinde ve doğal yaşam parklarındaki hayvan türleri için gerekli asgari alanların bakanlık tarafından belirlenmesi hükmüne de yer verildi. Ayrıca bugünden itibaren alışveriş merkezlerinde yeni hayvanat bahçesi kurulması yasaklandı.
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılan hayvanat bahçelerine, yeni düzenlemeye göre ruhsat almaları için 11 Haziran 2023'e kadar süre tanındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала