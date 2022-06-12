https://tr.sputniknews.com/20220612/aydin-merkezli-dolandiricilik-operasyonunda-15-kisi-gozaltina-alindi-1057318306.html

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli 5 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 7'si kadın 15 şüpheli yakalandı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T17:53+0300

2022-06-12T17:53+0300

2022-06-12T17:53+0300

türkiye

aydın

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünce, eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilerle ilgili çalışma başlatıldı.Soruşturma kapsamında ekipler, Aydın'ın yanı sıra İstanbul, Denizli, Manisa ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Yakalanarak gözaltına alınan U.K, B.S, M.P, Ç.I, K.Ç, İ.Y, O.Ç.Ö, Ç.Ş, H.C, E.Ç, N.K, İ.B, A.Ç, K.K. ve E.B. adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 lira ve 100 Avustralya doları ele geçirildi, mal varlıklarına el konuldu.Olayla ilgili 69 kişinin mağdur edildiği bildirildi.

türkiye

aydın

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aydın, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık