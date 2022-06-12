https://tr.sputniknews.com/20220612/bakan-kasapoglundan-dursun-ozbeke-tebrik-1057308416.html
Bakan Kasapoğlu'ndan Dursun Özbek'e tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan Dursun Özbek'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek’i tebrik etti. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T10:49+0300
2022-06-12T10:49+0300
2022-06-12T10:57+0300
mehmet muharrem kasapoğlu
spor
dursun özbek
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü'nün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:“Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”
https://tr.sputniknews.com/20220611/galatasarayin-baskani-dursun-ozbek-oldu-1057285154.html
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mehmet muharrem kasapoğlu, dursun özbek
Bakan Kasapoğlu'ndan Dursun Özbek'e tebrik
10:49 12.06.2022 (güncellendi: 10:57 12.06.2022) Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek’i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü'nün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”