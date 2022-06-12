https://tr.sputniknews.com/20220612/bakan-kasapoglundan-dursun-ozbeke-tebrik-1057308416.html

Bakan Kasapoğlu'ndan Dursun Özbek'e tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Dursun Özbek'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek’i tebrik etti. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T10:49+0300

2022-06-12T10:49+0300

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mehmet muharrem kasapoğlu

spor

dursun özbek

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü'nün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:“Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

https://tr.sputniknews.com/20220611/galatasarayin-baskani-dursun-ozbek-oldu-1057285154.html

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mehmet muharrem kasapoğlu, dursun özbek