https://tr.sputniknews.com/20220612/bakan-soyludan-bursa-ve-kadikoydeki-yuruyuslere-iliskin-aciklama-elbette-musaade-etmedik-1057320325.html

Bakan Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki yürüyüşlere ilişkin açıklama: Elbette müsaade etmedik

Bakan Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki yürüyüşlere ilişkin açıklama: Elbette müsaade etmedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T19:57+0300

2022-06-12T19:57+0300

2022-06-12T19:57+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

istanbul

kadıköy

bursa

gemlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056491293_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4570d4dbb7849ecde5854469e6b5761f.jpg

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörist cenazesine de terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyeceklerini bildirdi."Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadesini kullanan Soylu, Kadıköy'den gitmek isteyip direnenlerin gözaltına alındığını kaydetti.'Gerekli suç duyurusu yapılıyor'Soylu, paylaşımında, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer verdi.

türkiye

istanbul

kadıköy

bursa

gemlik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

içişleri bakanlığı, süleyman soylu, istanbul, kadıköy, bursa, gemlik