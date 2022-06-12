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Bakan Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki yürüyüşlere ilişkin açıklama: Elbette müsaade etmedik
Bakan Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki yürüyüşlere ilişkin açıklama: Elbette müsaade etmedik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T19:57+0300
2022-06-12T19:57+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
istanbul
kadıköy
bursa
gemlik
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Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörist cenazesine de terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyeceklerini bildirdi."Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadesini kullanan Soylu, Kadıköy'den gitmek isteyip direnenlerin gözaltına alındığını kaydetti.'Gerekli suç duyurusu yapılıyor'Soylu, paylaşımında, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer verdi.
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, istanbul, kadıköy, bursa, gemlik

Bakan Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki yürüyüşlere ilişkin açıklama: Elbette müsaade etmedik

19:57 12.06.2022
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörist cenazesine de terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyeceklerini bildirdi.
"Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadesini kullanan Soylu, Kadıköy'den gitmek isteyip direnenlerin gözaltına alındığını kaydetti.

'Gerekli suç duyurusu yapılıyor'

Soylu, paylaşımında, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer verdi.
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