https://tr.sputniknews.com/20220612/biden-abddeki-rekor-gida-ve-benzin-fiyatlarini-ukraynaya-yardim-etmenin-yan-etkisi-diye-savundu-1057319537.html
Biden, ABD'deki rekor gıda ve benzin fiyatlarını 'Ukrayna'ya yardım etmenin yan etkisi' diye savundu
Biden, ABD'deki rekor gıda ve benzin fiyatlarını 'Ukrayna'ya yardım etmenin yan etkisi' diye savundu
Ukrayna'ya on milyarlarca dolarlık silah, Rusya'ya yaptırım yağdıran ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde enflasyon 41 yılın zirvesini görünce, söylemini Kiev'den... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T19:24+0300
2022-06-12T19:24+0300
2022-06-12T19:24+0300
ukrayna krizi
ekonomi
enflasyon
joe biden
abd
rusya
ukrayna
petrol
benzin
gıda
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ABD'de rekor yükseklikte enflasyon ve benzin fiyatlarının faturasını Ukrayna'ya çıkaran Başkan Joe Biden "Ukrayna'ya yardım etmeye karar verdiğimizde, bunun yan ürünleri olacağını belirtmiştim, kast ettiğim, bunun bize maliyeti olacağıydı, Batı ülkelerine maliyeti olacağıydı, NATO'ya maliyeti olacağıydı. Avrupa ülkelerine maliyeti olacaktı ve bize maliyeti olacaktı" diyerek ekledi:"Çünkü bildiğiniz gibi ne olacaktı: Benzin ve petrol fiyatları artacaktı, gıda fiyatları artacaktı."Dün Demokratik Ulusal Komite resepsiyonunda konuşan Biden, dünya pazarındaki buğday ve mısırın önemli bölümünün Ukrayna ve Rusya'dan geldiğini, enflasyonla mücadelenin yollarından birinin tahıl ve gübreye güvenli erişim sağlayarak gıda maliyetini düşürmek olduğunu anlattı. "Ve benzinin fiyatını düşürmeye, bu kadar hızlı yükselmesini önlemeye çalışıyoruz. Stratejik Petrol Rezervi'nden günde bir milyon varili piyasaya sürdüm ve müttefiklerimizi günde 240 milyon varili piyasaya sürmeye ikna ettim" hatırlatmasını yapan Biden, "Yine de bir süre bu enflasyonla yaşayacağız. Yavaş yavaş düşecek, ama bir süre bununla yaşayacağız" vurgusunda bulundu.Biden, cuma günkü konuşmasında, 'ABD'de ve başka yerlerde gıda ve benzin fiyatlarındaki artışın sorumlusunun Rusya'nın Ukrayna operasyonu olduğunu' söylemişti. Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından ABD ile müttefiklerinin Moskova'ya karşı kapsamlı yaptırım kampanyası başlatması Batı ekonomileri üzerinde şiddetli geri tepme etkisi yarattı ve diğer şeylerin yanısıra gıda ve enerji fiyatlarında önemli artışa yol açtı.
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ekonomi, enflasyon, joe biden, abd, rusya, ukrayna, petrol, benzin, gıda, fiyat, rekor
Biden, ABD'deki rekor gıda ve benzin fiyatlarını 'Ukrayna'ya yardım etmenin yan etkisi' diye savundu
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Ukrayna'ya on milyarlarca dolarlık silah, Rusya'ya yaptırım yağdıran ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde enflasyon 41 yılın zirvesini görünce, söylemini Kiev'den şikayete çevirdi. Demokrat Parti içinde 2024 başkanlık seçimleri için adaylığı tartışmalı hale gelen Biden, rekor benzin fiyatlarını 'Ukrayna'ya yardım etmenin bir yan ürünü' diye niteledi.
ABD'de rekor yükseklikte enflasyon ve benzin fiyatlarının faturasını Ukrayna'ya çıkaran Başkan Joe Biden "Ukrayna'ya yardım etmeye karar verdiğimizde, bunun yan ürünleri olacağını belirtmiştim, kast ettiğim, bunun bize maliyeti olacağıydı, Batı ülkelerine maliyeti olacağıydı, NATO'ya maliyeti olacağıydı. Avrupa ülkelerine maliyeti olacaktı ve bize maliyeti olacaktı" diyerek ekledi:
"Çünkü bildiğiniz gibi ne olacaktı: Benzin ve petrol fiyatları artacaktı, gıda fiyatları artacaktı."
Dün Demokratik Ulusal Komite resepsiyonunda konuşan Biden, dünya pazarındaki buğday ve mısırın önemli bölümünün Ukrayna ve Rusya'dan geldiğini, enflasyonla mücadelenin yollarından birinin tahıl ve gübreye güvenli erişim sağlayarak gıda maliyetini düşürmek olduğunu anlattı.
"Ve benzinin fiyatını düşürmeye, bu kadar hızlı yükselmesini önlemeye çalışıyoruz. Stratejik Petrol Rezervi'nden günde bir milyon varili piyasaya sürdüm ve müttefiklerimizi günde 240 milyon varili piyasaya sürmeye ikna ettim" hatırlatmasını yapan Biden, "Yine de bir süre bu enflasyonla yaşayacağız. Yavaş yavaş düşecek, ama bir süre bununla yaşayacağız" vurgusunda bulundu.
Biden, cuma günkü konuşmasında, 'ABD'de ve başka yerlerde gıda ve benzin fiyatlarındaki artışın sorumlusunun Rusya'nın Ukrayna operasyonu olduğunu' söylemişti.
Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından ABD ile müttefiklerinin Moskova'ya karşı kapsamlı yaptırım kampanyası başlatması Batı ekonomileri üzerinde şiddetli geri tepme etkisi yarattı ve diğer şeylerin yanısıra gıda ve enerji fiyatlarında önemli artışa yol açtı.