https://tr.sputniknews.com/20220612/biden-abddeki-rekor-gida-ve-benzin-fiyatlarini-ukraynaya-yardim-etmenin-yan-etkisi-diye-savundu-1057319537.html

Biden, ABD'deki rekor gıda ve benzin fiyatlarını 'Ukrayna'ya yardım etmenin yan etkisi' diye savundu

Biden, ABD'deki rekor gıda ve benzin fiyatlarını 'Ukrayna'ya yardım etmenin yan etkisi' diye savundu

Ukrayna'ya on milyarlarca dolarlık silah, Rusya'ya yaptırım yağdıran ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde enflasyon 41 yılın zirvesini görünce, söylemini Kiev'den... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T19:24+0300

2022-06-12T19:24+0300

2022-06-12T19:24+0300

ukrayna krizi

ekonomi

enflasyon

joe biden

abd

rusya

ukrayna

petrol

benzin

gıda

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ABD'de rekor yükseklikte enflasyon ve benzin fiyatlarının faturasını Ukrayna'ya çıkaran Başkan Joe Biden "Ukrayna'ya yardım etmeye karar verdiğimizde, bunun yan ürünleri olacağını belirtmiştim, kast ettiğim, bunun bize maliyeti olacağıydı, Batı ülkelerine maliyeti olacağıydı, NATO'ya maliyeti olacağıydı. Avrupa ülkelerine maliyeti olacaktı ve bize maliyeti olacaktı" diyerek ekledi:"Çünkü bildiğiniz gibi ne olacaktı: Benzin ve petrol fiyatları artacaktı, gıda fiyatları artacaktı."Dün Demokratik Ulusal Komite resepsiyonunda konuşan Biden, dünya pazarındaki buğday ve mısırın önemli bölümünün Ukrayna ve Rusya'dan geldiğini, enflasyonla mücadelenin yollarından birinin tahıl ve gübreye güvenli erişim sağlayarak gıda maliyetini düşürmek olduğunu anlattı. "Ve benzinin fiyatını düşürmeye, bu kadar hızlı yükselmesini önlemeye çalışıyoruz. Stratejik Petrol Rezervi'nden günde bir milyon varili piyasaya sürdüm ve müttefiklerimizi günde 240 milyon varili piyasaya sürmeye ikna ettim" hatırlatmasını yapan Biden, "Yine de bir süre bu enflasyonla yaşayacağız. Yavaş yavaş düşecek, ama bir süre bununla yaşayacağız" vurgusunda bulundu.Biden, cuma günkü konuşmasında, 'ABD'de ve başka yerlerde gıda ve benzin fiyatlarındaki artışın sorumlusunun Rusya'nın Ukrayna operasyonu olduğunu' söylemişti. Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından ABD ile müttefiklerinin Moskova'ya karşı kapsamlı yaptırım kampanyası başlatması Batı ekonomileri üzerinde şiddetli geri tepme etkisi yarattı ve diğer şeylerin yanısıra gıda ve enerji fiyatlarında önemli artışa yol açtı.

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