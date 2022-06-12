https://tr.sputniknews.com/20220612/buyukcekmecede-zincirleme-kaza-6-yarali-1057312312.html
Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 6 yaralı
Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 6 yaralı
Kazaya karışan üç minibüse bir de havalimanı servisi çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken D-100'de trafik aksadı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T13:05+0300
2022-06-12T13:05+0300
2022-06-12T13:08+0300
büyükçekmece
türkiye
trafik kazası
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İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda üç servis minibüsü zincirleme kaza yaptı. Kazaya karışan minibüslerin çekici ile kaldırılması sırasında havalimanı servis otobüsü de minibüslere çarptı. 6 kişinin yaralandığı kaza anı cep telefonu ile kaydedildi.Kaza saat 08.30 sıralarında Büyükçekmece D-100 karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle refüje çıkarak kaza yaptı. Arkasından gelen iki servis minibüsü de zincirleme kazaya neden oldu. Kaza sonrası olay yerine giden çekici ile servis minibüsleri yoldan kaldırıldığı sırada havalimanına yolcu taşıyan servis otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayınca servis minibüslerine arkadan çarptı.Zincirleme kaza sonrası D-100 karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler bir süre tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan minibüsler çekici ile kaldırıldı, çalışır durumdaki servis otobüsü de güvenli bölgeye alınarak yol trafiğe tamamen açıldı.
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büyükçekmece, trafik kazası
Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 6 yaralı
13:05 12.06.2022 (güncellendi: 13:08 12.06.2022) Abone ol
Kazaya karışan üç minibüse bir de havalimanı servisi çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken D-100'de trafik aksadı.
İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda üç servis minibüsü zincirleme kaza yaptı. Kazaya karışan minibüslerin çekici ile kaldırılması sırasında havalimanı servis otobüsü de minibüslere çarptı. 6 kişinin yaralandığı kaza anı cep telefonu ile kaydedildi.
Kaza saat 08.30 sıralarında Büyükçekmece D-100 karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle refüje çıkarak kaza yaptı. Arkasından gelen iki servis minibüsü de zincirleme kazaya neden oldu. Kaza sonrası olay yerine giden çekici ile servis minibüsleri yoldan kaldırıldığı sırada havalimanına yolcu taşıyan servis otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayınca servis minibüslerine arkadan çarptı.
Zincirleme kaza sonrası D-100 karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler bir süre tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan minibüsler çekici ile kaldırıldı, çalışır durumdaki servis otobüsü de güvenli bölgeye alınarak yol trafiğe tamamen açıldı.