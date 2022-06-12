CANLI | Zaporojya bölgesi yönetimi: Berdyansk'ta terör saldırısı gerçekleşti

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Zaporojya bölgesinin askeri-sivil yönetiminin ana konseyi üyesi Vladimir Rogov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Zaporojya bölgesindeki Berdyansk şehrinde terör saldırısı gerçekleştiğini, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.
10:45 12.06.2022
Ukrayna birlikleri, DHC’yi son 24 saatte 43 kez bombaladı
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun son bir günde DHC’yi 43 kez bombaladığı, bombardımanlarda 326 adet mühimmat kullanıldığı ve toplam 8 sivilin yaralandığı duyuruldu.
Ukrayna ordusu son bir günde DHC’yi 43 kez bombaladı, bombardımanlarda 326 adet mühimmat kullanıldı. Bombardıman sonucu Donetsk’in Kuybışevskiy ve Kievskiy yerleşimleri ile Gorlovka ve Olginki’de 8 sivil yaralandı” denilen açıklamada ayrıca, Donetsk kentinin Kuybışevskiy ve Petrovskiy bölgelerinde, Gorlovka, Makeyevka ve Vasilyevka yerleşimlerinde 33 konutun ve 10 sivil altyapı tesisinin hasar aldığı kaydedildi.
09:49 12.06.2022
Zaporojya bölgesi yönetimi: Berdyansk'ta terör saldırısı gerçekleşti
Zaporojya bölgesinin askeri-sivil yönetiminin ana konseyi üyesi Vladimir Rogov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Zaporojya bölgesindeki Berdyansk şehrinde terör saldırısı gerçekleştiğini, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.
Berdyansk'ta büyük bir duman bulutunu gösteren görüntüleri yayınlayan Rogov, “Görüntüler Berdyansk'taki terör saldırısı mahallinden. Ayrıntıları biraz sonra” ifadesini kullandı.