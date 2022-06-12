CANLI | Zaporojya bölgesi yönetimi: Berdyansk'ta terör saldırısı gerçekleşti

Ukrayna birlikleri, DHC’yi son 24 saatte 43 kez bombaladı

Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun son bir günde DHC’yi 43 kez bombaladığı, bombardımanlarda 326 adet mühimmat kullanıldığı ve toplam 8 sivilin yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna ordusu son bir günde DHC’yi 43 kez bombaladı, bombardımanlarda 326 adet mühimmat kullanıldı. Bombardıman sonucu Donetsk’in Kuybışevskiy ve Kievskiy yerleşimleri ile Gorlovka ve Olginki’de 8 sivil yaralandı” denilen açıklamada ayrıca, Donetsk kentinin Kuybışevskiy ve Petrovskiy bölgelerinde, Gorlovka, Makeyevka ve Vasilyevka yerleşimlerinde 33 konutun ve 10 sivil altyapı tesisinin hasar aldığı kaydedildi.