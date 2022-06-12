https://tr.sputniknews.com/20220612/cekim-icin-goturdugu-kuzuyu-1650-metreden-dusurdu-1057303131.html

Çekim için götürdüğü kuzuyu 1650 metreden düşürdü

Çekim için götürdüğü kuzuyu 1650 metreden düşürdü

Adanalı kebapçı, çekim için gittiği Gülek Kalesi’nde ayağının takılması sonucu bin 650 metreden kuzuyu düşürdü. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T08:34+0300

2022-06-12T08:34+0300

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yaşam

kuzu

adana

kebap

mersin

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Adana'da kebapçılık yapan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cihangir Korkmaz, yanıtım için tarihi ve turistik mekanlarında Adana kebap yapıyor. Son olarak Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan deniz seviyesinden 1650 metre yukarıda olan Gülek Kalesi’ne giden ve kuzu çevirme yapmak isteyen Korkmaz, aracından çıkarttığı kuzuyu uçurumun kenarına götürmeye başladı. Tam uçurum kenarına geldiğinde ayağı takılan Korkmaz, 1650 metreden kuzuyu düşürdü. Kameraların kayıtta olduğu o anları Korkmaz, sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, binlerce yorum aldı. Korkmaz, “Biz her ay düzenli olarak Adana’nın kültürünü tanıtmak için tarihi ve turistik yerlere gidiyoruz. Bu sefer de Gülek Kalesi’ne çıkmaya karar verdik. Kuzu çevirme yapacaktık. Ancak düşündüğümüz ile yaptığımız bir olmadı. Tam kuzuyu götürürken ayağım takıldı ve kuzu elimden aşağı düştü. O anki korkuyla kuzumuz gitti. Çekimde yarım kaldı ve geri dönüp kuzu aldık” diye konuştu.

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