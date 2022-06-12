https://tr.sputniknews.com/20220612/cinnet-getiren-ogul-anne-ve-babasini-bicaklayarak-oldurdu-1057298641.html

Cinnet getiren oğul, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Cinnet getiren oğul, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale'de cinnet getiren kişi, annesi ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Ardından da babasının işlettiği köy kahvesine giderek, muhtara cinayeti işlediğini... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T04:57+0300

2022-06-12T04:57+0300

2022-06-12T04:57+0300

türkiye

çanakkale

cinayet

anne

baba

oğul

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu, annesi Refika ve babası Ali Karakoloğlu’nu bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 18.30 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde meydana geldi.Hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa Karakoloğlu (36), iddiaya göre evlerinde, annesi Refika (66) ve babası Ali Karakoloğlu (63) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.Mustafa Karakoloğlu, çıkan tartışmanın ardından cinnet getirerek, annesi ve babasını bıçaklayarak öldürdü.Katil zanlısı, cinayeti işledikten sonra, babası Ali Karakoloğlu'nun işlettiği köy kahvesine gidip, muhtar Süleyman Yalçın'a anne ve babasını öldürdüğünü anlattı. Muhtar Yalçın, durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, Mustafa Karakoloğlu'nu gözaltına aldı.Yaşamını yitiren karı-kocanın cenazesi ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kendisinin, işten gelmeden önce cinayetin işlendiğini belirten komşu Necip Sarı, "İnsanların anlattığına göre Mustafa, evde anne ve babasıyla tartışmış. Ardından da anne ve babasını öldürmüş. Sonra köy kahvesine gitmiş, olayı muhtara anlatmış" dedi.

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çanakkale, cinayet, anne, baba, oğul