https://tr.sputniknews.com/20220612/dursun-ozbek-3-veya-4-tane-nokta-transferimiz-var-takimi-bozmayi-dusunmuyoruz-1057317472.html

Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var, takımı bozmayı düşünmüyoruz

Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var, takımı bozmayı düşünmüyoruz

Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Dursun Özbek, "3 veya 4 tane nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz" dedi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T16:23+0300

2022-06-12T16:23+0300

2022-06-12T16:24+0300

dursun özbek

spor

galatasaray

transfer

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Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Pilav Günü, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Pilav Günü'ne Galatasaray Kulübü'ne 4 yıllık aranın ardından başkan seçilen Dursun Özbek de katıldı. Salonda yer alan en yaşlı üye Oktay Aras etkinlik kapsamında yaş kütüğüne plaket çaktı.Daha sonra açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Seçim dönemleri, Galatasaray'da çok keyifli bir dönem. Şölen, bayram niteliğinde geçiyor. Dün de öyle oldu. 4 bin 500, 5 bine yakın Galatasaraylı buradaydı. Birbiriyle görüşüp, sohbet ettiler. Galatasaray'da seçimin en büyük özelliği bu. Bugün de pilav günümüz. İki tane bayram gününü bir arada yaşadı Galatasaray, çok keyifliydi" diye konuştu.‘Genel kurulun bizi bu büyük göreve layık görmesi de çok önemliydi’Özbek, bugün uyandığında neler hissettiğinin sorulması üzerine, "Arkadaşlarımla berabere Galatasaray'a hizmet etmeye geldiğimiz için mutluluk hissettik. Genel kurulun bizi bu büyük göreve layık görmesi de çok önemliydi. Bundan sonra borcumuzu Galatasaray'a ödeyeceğiz. Hizmet yaparak Galatasaray'a en büyük faydayı sağlamak için arkadaşlarımla beraber sabırsızlanıyorum. Salı günü mazbata törenimiz var. Ondan sonra iş başındayız. Galatasaraylıları, taraftarı mutlu etmek, camiayı layık olduğu yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız" cevabını verdi.‘Görevi devraldıktan sonra gerekeni yapacağız’Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise Dursun Özbek, "Biz zaten seçime hazırlanırken bazı çalışmaları da yürütüyorduk. Salı günü mazbatadan sonra yeni başlayacak değiliz. Çalışmalarımız var. Hem finansal boyutu itibarıyla hem de amatör sporlarda hem de futbolda transfer için gerekli çalışmaları yaptık. Biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Sezon başlıyor. Görevi devraldıktan sonra gerekeni yapacağız" dedi.Dursun Özbek, teknik direktör ile ilgili olarak ise "Önce Salı günü Sportif A.Ş.'nin yönetim kurulunu oluşturmamız lazım. Sportif A.Ş. yönetim kuruluna bağlı olarak oradan bir açıklama gelecektir. O zaman siz de duyarsınız. Şu anda tarih veremiyorum. Önce görevi devralmak lazım. Sportif A.Ş yönetimini hazırladıktan sonra duyacaksınız. Görevi devraldıktan sonra da Torrent ile elbette görüşeceğiz. Torrent bizim antrenörümüz" ifadelerini kullandı.3 veya 4 tane nokta transfer yapacaklarına değinin Özbek, "Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir. Şu andaki görüşümüz o" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220612/bakan-kasapoglundan-dursun-ozbeke-tebrik-1057308416.html

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dursun özbek, galatasaray, transfer