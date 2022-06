Eczacılardan 'ilaç fiyat kararnamesi' tepkisi: 14 bin eczane kapanma tehlikesi ile karşı karşıya

“Bizim kamuda çalışan ve sayıları yaklaşık 4-5 bini bulan meslektaşlarımız var. Bunların en büyük sorunlarından birisi de özlük hakları ve maalesef adaletsiz bir şekilde maaşlarını çok az almalarıdır. Bunu da defalarca kere söyledik. Diş hekimleri ve tabiplerle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor bu sorunun. Aksi halde böyle devam ettiği sürece kamuda çalışacak eczacı bulamayacağız. Pandeminin en büyük kahramanları eczacılardı. Ayda 7-8 nöbet tutuyorlardı ve can siperhane çalışıyorlardı. 5 yıllık bir eğitimin sonunda böyle bir muamele ile karşı karşıya kalmak onların da istediği bir durum değil. Bir an önce kaldıkları yerin iyileştirilmesi gerekiyor. Çünkü bakıyoruz birçok hastanede morgların yanında ya da çok atıl kalmış köşelerde eczacılık hizmeti vermeye çalışıyorlar. Maaşlarındaki kat sayıların tekrar düzenlenmesi ve özlük haklarının da iyi bir şekilde kendilerine iade edilmesi gerekiyor. Aksi halde kamuda çalışacak meslektaşımızı bulamayacağız. Farklı eczacılık dallarına gitmeyi düşünenleri var. Birçok arkadaşımızla konuşuyoruz bunları. Bu konuda mecliste gündeme gelmişti ancak tekrar değerlendirilmek üzere bir düzenlemesine ihtiyaç olduğunu öğrendik. Umarım mecliste olan tüm partilerin ortak kararı ile birlikte kamudaki eczacılarımızın da sorunları bir an önce çözülür.”