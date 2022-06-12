https://tr.sputniknews.com/20220612/emekli-yunan-koramiralden-provokatif-tehdit-bogaz-koprulerini-vururuz-1057314099.html

Emekli Yunan Koramiral'den provokatif tehdit: Boğaz köprülerini vururuz

Emekli Yunan Koramiral'den provokatif tehdit: Boğaz köprülerini vururuz

Emekli Yunan komutan, Fransız yapımı Rafale savaş uçakları ile Ege’de hava üstünlüğünün Atina’ya geçtiğini söyleyip “Larisa’dan üç füze atsak İstanbul... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T14:05+0300

2022-06-12T14:05+0300

2022-06-12T14:05+0300

savunma

yunanistan

istanbul

türkiye

dedeağaç

hendek

silah

emekli

albay

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Yunanistan'da emekli koramiral Yanis Egolfopulos, Yunan savaş uçaklarının İstanbul’u bombalayabileceğini söyledi. Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin aktardığına göre Kardak krizi döneminde Ege’deki Adrias savaş gemisinin komutanı olan Egolfopulos, Yunan 'Mega' televizyonunda katıldığı programda, “Rafale uçakları Larisa’dan üç Scalp füzesi atsa İstanbul Boğazı’ndaki köprüleri vurur. Sonra Türklere ‘Hadi gelin, konuşalım’ deriz” ifadelerini kullandı. Türk ordusunun çok zayıfladığını savunan emekli asker, bir sıcak çatışma yaşanması halinde Türk SİHA’larının 'ekmek kırıntısı' gibi kalacağını öne sürdü. Söylemlerini daha sonra çıktığı 'Open TV' yayınında da sürdüren Egolfopulos, “Yunanistan ordusu için 2019’dan beri büyük paralar harcandı. Şu an silah üstünlüğü bizde. Türklerden korkmuyoruz. Keşke ilk adımı atsalar” dedi. Emekli koramiral, 1996 Kardak krizi sırasında dönenim hükümeti 'Vur' emri verseydi, Türkiye’nin bugün Yunanistan’ı tehdit edemeyeceğini de söyledi. Öte yandan Yunanistan basını, 2010 yılından beri Meriç sınırına kazılan 135 km uzunluğundaki hendek ile ilgili çalışmaların son aşamaya girdiğini yazdı. Yerel haber sitesi ‘evrosnews’, “Tür tanklarının muhtemel bir geçiş teşebbüsünü önleyecek bu hendek, Yunan savunması için çok önemli” ifadesini kullandı. Çalışmalar halihazırda Dedeğaç’a 65 km mesafedeki Sofulu köyünde devam ediyor. Meriç’e hendek kazılmaya, 2010 yılında 'sığınmacıların geçişini önlemek' gerekçesiyle başlanmıştı.Bu arada Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos da Ukrayna’ya silah yardımına ilişkin, “Bizden ne kadar talep ederlerse etsinler, uçaksavar veya gemisavar füzeleri göndermeyeceğiz. Çünkü karşımızda gerçek bir tehdit var” dedi. Geçen günlerde parlamentoda verilen bir soru önergesini cevaplandıran Bakan, 'Türkiye’den tehdit gördükleri gerekçesiyle' bu silahlara ihtiyaç duyduklarını söylerken, Girit’te depolanan Rus yapımı S-300 füze sistemini de Ukrayna’ya verme niyetleri olmadığını kaydetti. Bakan Panayiotopulos ayrıca, Almanya’dan alınacak modern ekipmana karşılık Ukrayna’ya verilen silahlara ilişkin bilgileri basına sızdıranların, askeri kanunlara göre cezalandırılacağını söyledi.

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yunanistan, istanbul, türkiye, dedeağaç, hendek, silah, emekli, albay