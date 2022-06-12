https://tr.sputniknews.com/20220612/erdogani-gorunce-aglayan-kucuk-kiz-hayatimda-bir-kere-bile-bu-kadar-mutlu-olmadim-1057308668.html
Erdoğan'ı görünce ağlayan küçük kız: Hayatımda bir kere bile bu kadar mutlu olmadım
Erdoğan'ı görünce ağlayan küçük kız: Hayatımda bir kere bile bu kadar mutlu olmadım
Toplu açılış töreni için dün Van’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının programına katılan çocukların ağlaması dikkat çekti. Neden ağladığını anlatan... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T11:00+0300
2022-06-12T11:00+0300
2022-06-12T11:03+0300
türkiye
van
recep tayyip erdoğan
kız çocuğu
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Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda toplu açılış programına katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan, daha sonra açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesimi sırasında 3 küçük kız çocuğu da yanına gidip Erdoğan'la konuştu ve ağlamaya başladı. Erdoğan da çocuklardan birini "Sen ağlarsan ben de ağlarım" diyerek güldürmeye çalıştı.Neden ağladıklarıyla ilgili İHA'ya konuşan çocuklardan Ayşegül Oflas, Erdoğan'la görüşme hayali olduğunu ve bu hayalinin de gerçekleştiğini belirtti. Böyle bir şey olacağını tahmin etmediğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Oflas, “Hayatımda bir kere bile bu kadar mutlu olmadım. Çok mutluyum, çok. Cumhurbaşkanını mutluluktan duymadım. Onu çok seviyorum. Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.
türkiye
van
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van, recep tayyip erdoğan, kız çocuğu
Erdoğan'ı görünce ağlayan küçük kız: Hayatımda bir kere bile bu kadar mutlu olmadım
11:00 12.06.2022 (güncellendi: 11:03 12.06.2022) Abone ol
Toplu açılış töreni için dün Van’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının programına katılan çocukların ağlaması dikkat çekti. Neden ağladığını anlatan çocuklardan Ayşegül Oflas, "Hayatımda bir kere bile bu kadar mutlu olmadım" dedi.
Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda toplu açılış programına katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan, daha sonra açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesimi sırasında 3 küçük kız çocuğu da yanına gidip Erdoğan'la konuştu ve ağlamaya başladı. Erdoğan da çocuklardan birini "Sen ağlarsan ben de ağlarım" diyerek güldürmeye çalıştı.
Neden ağladıklarıyla ilgili İHA'ya konuşan çocuklardan Ayşegül Oflas, Erdoğan'la görüşme hayali olduğunu ve bu hayalinin de gerçekleştiğini belirtti. Böyle bir şey olacağını tahmin etmediğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Oflas, “Hayatımda bir kere bile bu kadar mutlu olmadım. Çok mutluyum, çok. Cumhurbaşkanını mutluluktan duymadım. Onu çok seviyorum. Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.