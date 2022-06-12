https://tr.sputniknews.com/20220612/erdogani-gorunce-aglayan-kucuk-kiz-hayatimda-bir-kere-bile-bu-kadar-mutlu-olmadim-1057308668.html

Erdoğan'ı görünce ağlayan küçük kız: Hayatımda bir kere bile bu kadar mutlu olmadım

Erdoğan'ı görünce ağlayan küçük kız: Hayatımda bir kere bile bu kadar mutlu olmadım

Toplu açılış töreni için dün Van’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının programına katılan çocukların ağlaması dikkat çekti. Neden ağladığını anlatan... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T11:00+0300

2022-06-12T11:00+0300

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türkiye

van

recep tayyip erdoğan

kız çocuğu

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Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda toplu açılış programına katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan, daha sonra açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesimi sırasında 3 küçük kız çocuğu da yanına gidip Erdoğan'la konuştu ve ağlamaya başladı. Erdoğan da çocuklardan birini "Sen ağlarsan ben de ağlarım" diyerek güldürmeye çalıştı.Neden ağladıklarıyla ilgili İHA'ya konuşan çocuklardan Ayşegül Oflas, Erdoğan'la görüşme hayali olduğunu ve bu hayalinin de gerçekleştiğini belirtti. Böyle bir şey olacağını tahmin etmediğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Oflas, “Hayatımda bir kere bile bu kadar mutlu olmadım. Çok mutluyum, çok. Cumhurbaşkanını mutluluktan duymadım. Onu çok seviyorum. Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

türkiye

van

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van, recep tayyip erdoğan, kız çocuğu