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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Rusya Günü vesilesiyle tebrik mesajı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Rusya Günü vesilesiyle tebrik mesajı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Günü münasebetiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin'e tebrik mesajında, Ermenistan ve... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T10:30+0300
2022-06-12T10:31+0300
dünya
ermenistan
rusya
nikol paşinyan
vladimir putin
mihail mişustin
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Rusya Günü’nün Rusya'nın siyasi, sosyo-ekonomik ve kamusal yaşamındaki belirleyici dönüşümleri sembolize ettiğini belirten Paşinyan “Ortak çabalarla Ermenistan ve Rusya arasındaki stratejik işbirliğini halklarımızın ve devletlerimizin yararına, bölgesel güvenliğin ve istikrarın pekiştirilmesi amacıyla daha da geliştireceğimizden eminim” ifadelerini kullandı.
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ermenistan, rusya, nikol paşinyan, vladimir putin, mihail mişustin

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Rusya Günü vesilesiyle tebrik mesajı

10:30 12.06.2022 (güncellendi: 10:31 12.06.2022)
© POOL / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© POOL
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Günü münasebetiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin'e tebrik mesajında, Ermenistan ve Rusya arasındaki stratejik işbirliğinin daha da güçlendirileceğine olan inancını dile getirdi.
Rusya Günü’nün Rusya'nın siyasi, sosyo-ekonomik ve kamusal yaşamındaki belirleyici dönüşümleri sembolize ettiğini belirten Paşinyan “Ortak çabalarla Ermenistan ve Rusya arasındaki stratejik işbirliğini halklarımızın ve devletlerimizin yararına, bölgesel güvenliğin ve istikrarın pekiştirilmesi amacıyla daha da geliştireceğimizden eminim” ifadelerini kullandı.
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