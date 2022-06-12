https://tr.sputniknews.com/20220612/ermenistan-basbakani-pasinyandan-rusya-gunu-vesilesiyle-tebrik-mesaji-1057308024.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Rusya Günü vesilesiyle tebrik mesajı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Rusya Günü vesilesiyle tebrik mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Günü münasebetiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin'e tebrik mesajında, Ermenistan ve... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T10:30+0300

2022-06-12T10:30+0300

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dünya

ermenistan

rusya

nikol paşinyan

vladimir putin

mihail mişustin

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Rusya Günü’nün Rusya'nın siyasi, sosyo-ekonomik ve kamusal yaşamındaki belirleyici dönüşümleri sembolize ettiğini belirten Paşinyan “Ortak çabalarla Ermenistan ve Rusya arasındaki stratejik işbirliğini halklarımızın ve devletlerimizin yararına, bölgesel güvenliğin ve istikrarın pekiştirilmesi amacıyla daha da geliştireceğimizden eminim” ifadelerini kullandı.

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ermenistan, rusya, nikol paşinyan, vladimir putin, mihail mişustin