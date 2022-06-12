https://tr.sputniknews.com/20220612/ermenistan-basbakani-pasinyandan-rusya-gunu-vesilesiyle-tebrik-mesaji-1057308024.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Rusya Günü vesilesiyle tebrik mesajı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Rusya Günü vesilesiyle tebrik mesajı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Günü münasebetiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin'e tebrik mesajında, Ermenistan ve... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T10:30+0300
2022-06-12T10:30+0300
2022-06-12T10:31+0300
dünya
ermenistan
rusya
nikol paşinyan
vladimir putin
mihail mişustin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055685406_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_882503c3bd73db9adff363058bf0aaa5.jpg
Rusya Günü’nün Rusya'nın siyasi, sosyo-ekonomik ve kamusal yaşamındaki belirleyici dönüşümleri sembolize ettiğini belirten Paşinyan “Ortak çabalarla Ermenistan ve Rusya arasındaki stratejik işbirliğini halklarımızın ve devletlerimizin yararına, bölgesel güvenliğin ve istikrarın pekiştirilmesi amacıyla daha da geliştireceğimizden eminim” ifadelerini kullandı.
ermenistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055685406_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_867e63f6aa5297da8c9ab249f1d65d69.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ermenistan, rusya, nikol paşinyan, vladimir putin, mihail mişustin
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Rusya Günü vesilesiyle tebrik mesajı
10:30 12.06.2022 (güncellendi: 10:31 12.06.2022) Abone ol
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Günü münasebetiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin'e tebrik mesajında, Ermenistan ve Rusya arasındaki stratejik işbirliğinin daha da güçlendirileceğine olan inancını dile getirdi.
Rusya Günü’nün Rusya'nın siyasi, sosyo-ekonomik ve kamusal yaşamındaki belirleyici dönüşümleri sembolize ettiğini belirten Paşinyan “Ortak çabalarla Ermenistan ve Rusya arasındaki stratejik işbirliğini halklarımızın ve devletlerimizin yararına, bölgesel güvenliğin ve istikrarın pekiştirilmesi amacıyla daha da geliştireceğimizden eminim” ifadelerini kullandı.