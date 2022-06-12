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https://tr.sputniknews.com/20220612/eve-giren-olumcul-engerek-yilanini-eliyle-yakaladi-1057309030.html
Eve giren ölümcül engerek yılanını eliyle yakaladı
Eve giren ölümcül engerek yılanını eliyle yakaladı
Hatay'ın Hassa ilçesinde 'Yılancı Mustafa' olarak bilinen Mustafa Göktürk, eve giren yılanı yakalayıp, doğaya saldı. Tek ısırığının bile insanlarda ölümcül... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
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yılan
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Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar, doğada kendilerini göstermeye başladı. Hassa ilçesinde de bir eve giren yılan, korku ve endişeye neden oldu.Ev sahipleri, bölgede 'Yılancı Mustafa' olarak tanınan Mustafa Göktürk'e ulaştı. Göktürk, otomobiliyle gittiği evde yılanı elleriyle yakalayıp doğaya bıraktı.Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri ile de iletişim içerisinde olduğunu belirten Mustafa Göktürk, yılanların asla öldürülmemesi gerektiğini belirtti.Yılanların görülmesi halinde yetkililere haber verilmesini isteyen Göktürk, halkı duyarlı olmaya çağırdı.
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Eve giren ölümcül engerek yılanını eliyle yakaladı

11:11 12.06.2022 (güncellendi: 11:14 12.06.2022)
© DHAYılancı Mustafa
Yılancı Mustafa - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© DHA
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Hatay'ın Hassa ilçesinde 'Yılancı Mustafa' olarak bilinen Mustafa Göktürk, eve giren yılanı yakalayıp, doğaya saldı. Tek ısırığının bile insanlarda ölümcül sonuçlara yol açtığı belirtilen koca çayır engereğini yakalayan Göktürk, yılanların asla öldürülmemesi gerektiğini söyledi.
Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar, doğada kendilerini göstermeye başladı. Hassa ilçesinde de bir eve giren yılan, korku ve endişeye neden oldu.
Ev sahipleri, bölgede 'Yılancı Mustafa' olarak tanınan Mustafa Göktürk'e ulaştı. Göktürk, otomobiliyle gittiği evde yılanı elleriyle yakalayıp doğaya bıraktı.
Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri ile de iletişim içerisinde olduğunu belirten Mustafa Göktürk, yılanların asla öldürülmemesi gerektiğini belirtti.
Yılanların görülmesi halinde yetkililere haber verilmesini isteyen Göktürk, halkı duyarlı olmaya çağırdı.
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