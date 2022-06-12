https://tr.sputniknews.com/20220612/evinin-bahcesinde-uyurken-ugradigi-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1057297844.html

Evinin bahçesinde uyurken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Evinin bahçesinde uyurken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde evinin bahçesinde uyuyan 40 yaşındaki Celal Vatan, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T03:54+0300

2022-06-12T03:54+0300

2022-06-12T03:54+0300

türkiye

şanlıurfa

viranşehir

silahlı saldırı

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Şanlıurfa'da bir kişi, evinin bahçesinde uyurken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.Olay, ilçeye bağlı Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde uyuyan Celal Vatan, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Celal Vatan'ı kanlar içerisinde gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Celal Vatan'ı Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Celal Vatan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.Celal Vatan'ın cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, jandarma ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

türkiye

şanlıurfa

viranşehir

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şanlıurfa, viranşehir, silahlı saldırı