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Evinin bahçesinde uyurken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Evinin bahçesinde uyurken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde evinin bahçesinde uyuyan 40 yaşındaki Celal Vatan, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T03:54+0300
2022-06-12T03:54+0300
2022-06-12T03:54+0300
türkiye
şanlıurfa
viranşehir
silahlı saldırı
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Şanlıurfa'da bir kişi, evinin bahçesinde uyurken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.Olay, ilçeye bağlı Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde uyuyan Celal Vatan, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Celal Vatan'ı kanlar içerisinde gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Celal Vatan'ı Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Celal Vatan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.Celal Vatan'ın cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, jandarma ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
türkiye
şanlıurfa
viranşehir
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şanlıurfa, viranşehir, silahlı saldırı
Evinin bahçesinde uyurken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde evinin bahçesinde uyuyan 40 yaşındaki Celal Vatan, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da bir kişi, evinin bahçesinde uyurken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde uyuyan Celal Vatan, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Celal Vatan'ı kanlar içerisinde gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, Celal Vatan'ı Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Celal Vatan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Celal Vatan'ın cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, jandarma ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.