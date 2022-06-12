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https://tr.sputniknews.com/20220612/fransada-halk-genel-secimin-ilk-turu-icin-sandik-basinda-1057305236.html
Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için sandık başında
Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için sandık başında
Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için sandık başına gitti. Seçimde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ve aşırı solcu Jean-Luc... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T09:42+0300
2022-06-12T09:45+0300
dünya
fransa
seçim
emmanuel macron
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Fransa'da milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerinin ilk turu başladı. Yaklaşık 48.7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, Ulusal Meclis'te görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'da başladı, 18.00'de sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'a kadar oy kullanılabilecek. Yurt dışı seçmenin halihazırda oy kullandığı seçimde, oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise farlılık gösterecek. Seçimde 6 bin 293 aday milletvekili olmak için yarışıyor. İlk turda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak. Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Seçimlerin 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci turuna, yüzde 12.5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek. Bu yılki genel seçimlerde iki ittifak öne çıkıyor. Nisan ayındaki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda 3'üncü olan aşırı solcu Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle, 'tarihi adım' olarak nitelendirilen LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan 'Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği' (Nupes) ittifakı kuruldu. Nupes ittifakı, mecliste salt çoğunluğu (289 sandalye) alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor. İkinci kez cumhurbaşkanı seçilen Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220602/macronun-reform-planina-isyan-eden-fransiz-diplomatlar-greve-gitti-1056923815.html
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fransa, seçim, emmanuel macron

Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için sandık başında

09:42 12.06.2022 (güncellendi: 09:45 12.06.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için sandık başına gitti. Seçimde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ve aşırı solcu Jean-Luc Melenchon liderliğindeki Nupes ittifakları yarışıyor. Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu, yani 289 sandalyeyi elde etmesi önem taşıyor.
Fransa'da milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerinin ilk turu başladı.
Yaklaşık 48.7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, Ulusal Meclis'te görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti.
Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'da başladı, 18.00'de sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'a kadar oy kullanılabilecek. Yurt dışı seçmenin halihazırda oy kullandığı seçimde, oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise farlılık gösterecek.
Seçimde 6 bin 293 aday milletvekili olmak için yarışıyor. İlk turda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Seçimlerin 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci turuna, yüzde 12.5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.
Bu yılki genel seçimlerde iki ittifak öne çıkıyor. Nisan ayındaki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda 3'üncü olan aşırı solcu Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle, 'tarihi adım' olarak nitelendirilen LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan 'Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği' (Nupes) ittifakı kuruldu. Nupes ittifakı, mecliste salt çoğunluğu (289 sandalye) alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.
İkinci kez cumhurbaşkanı seçilen Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.
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