https://tr.sputniknews.com/20220612/guney-kore-kuzey-kore-ordusu-denize-dogru-topcu-atislari-yapti-1057320632.html
Güney Kore: Kuzey Kore ordusu denize doğru topçu atışları yaptı
Güney Kore: Kuzey Kore ordusu denize doğru topçu atışları yaptı
Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin savunma kapasitesinin artırılması çağrısının ardından Kuzey Kore ordusunun denize doğru topçu atışları... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T20:15+0300
2022-06-12T20:15+0300
2022-06-12T20:15+0300
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kuzey kore
güney kore
topçu ateşi
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Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ordusunun sabah saatlerinde topçu atışları yaptığına dair işaretlere ulaştıklarını kaydetti.Açıklamada, ordunun, provokasyonlara karşı alarm seviyesinin yükseltildiği belirtildi.Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin silah sistemlerini geliştirdiğine ve bunun Güney Kore'ye tehdit oluşturabileceğine işaret edilen açıklamada, buna sert şekilde cevap verileceği kaydedildi.Güney Kore basınında bugün çıkan haberlere göre, Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları, Kuzey Kore'nin yılbaşından beri sürdürdüğü füze denemeleri karşısında ortak tatbikatlar düzenlenmesinde anlaştı.Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, dün başkent Pyongyang'da, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Kurul Toplantısına katılan Kim, ülkesinin silah geliştirmeyi sürdüreceğini duyurmuştu.Kim, konuşmasında, Kuzey Kore'nin oldukça ciddi bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu ve bunun daha da ağırlaşabileceğini söylemişti.Nükleer silahlara atıfta bulunan Kim, söz konusu durum karşısında silahları geliştirmenin meşru müdafaa hakkının kullanılması olduğunu belirtmişti.Kuzey Kore ordusu, en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. kez füze denemesi yapmış oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220605/guney-kore-kuzey-koreden-japon-denizi-istikametine-balistik-fuze-firlatildi-1056993775.html
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kuzey kore, güney kore, topçu ateşi
Güney Kore: Kuzey Kore ordusu denize doğru topçu atışları yaptı
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Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin savunma kapasitesinin artırılması çağrısının ardından Kuzey Kore ordusunun denize doğru topçu atışları yaptığını duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ordusunun sabah saatlerinde topçu atışları yaptığına dair işaretlere ulaştıklarını kaydetti.
Açıklamada, ordunun, provokasyonlara karşı alarm seviyesinin yükseltildiği belirtildi.
Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin silah sistemlerini geliştirdiğine ve bunun Güney Kore'ye tehdit oluşturabileceğine işaret edilen açıklamada, buna sert şekilde cevap verileceği kaydedildi.
Güney Kore basınında bugün çıkan haberlere göre, Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları, Kuzey Kore'nin yılbaşından beri sürdürdüğü füze denemeleri karşısında ortak tatbikatlar düzenlenmesinde anlaştı.
Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, dün başkent Pyongyang'da, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Kurul Toplantısına katılan Kim, ülkesinin silah geliştirmeyi sürdüreceğini duyurmuştu.
Kim, konuşmasında, Kuzey Kore'nin oldukça ciddi bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu ve bunun daha da ağırlaşabileceğini söylemişti.
Nükleer silahlara atıfta bulunan Kim, söz konusu durum karşısında silahları geliştirmenin meşru müdafaa hakkının kullanılması olduğunu belirtmişti.
Kuzey Kore ordusu, en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. kez füze denemesi yapmış oldu.