https://tr.sputniknews.com/20220612/hatay-valisi-dogan-hatayin-yuzde-70i-suriyeli-ifadeleri-gercegi-yansitmiyor-1057295240.html

Vali Doğan: Hatay'ın yüzde 70'i Suriyeli' ifadeleri gerçeği yansıtmıyor

Vali Doğan: Hatay'ın yüzde 70'i Suriyeli' ifadeleri gerçeği yansıtmıyor

Hatay Valisi Doğan, kentte 370 bin 260 Suriyeli yaşadığını, "Yenidoğan her 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını söyledi... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T00:35+0300

2022-06-12T00:35+0300

2022-06-12T00:44+0300

türkiye

hatay

rahmi doğan

suriyeli

yenidoğan

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Hatay Valisi Rahmi Doğan, valilikte gazetecilerle bir araya geldiği programda, kentte yaşayan Suriyelilerle ilgili bilgi verdi.Hatay'ın Suriye sınırına komşu olması nedeniyle diğer şehirlere göre daha fazla Suriyeliyi barındırdığını belirten Doğan, "Son günlerde kamuoyunda birtakım söylentilerle Hatay'ın adeta Suriyelilerce işgal edildiği ve benzeri açıklamalar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir şeye müsaade etmesi mümkün değil" dedi.Doğan, Hatay'ın göç ve göçmenden en çok etkilenen illerden olduğunu ancak bunun "yürütülemez bir süreç" şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.'Hatay nüfusunun yaklaşık yüzde 18'i'Hatay'ın, Suriyeliler hariç nüfusunun 1 milyon 670 bin 712 olduğunu ifade eden Doğan, şöyle konuştu:'Öyle abartıldığı gibi 'doğan çocukların yüzde 70'i Suriyeli, 4'te 3'ü Suriyeli' ifadesi tamamen yanlıştır, çarpıtmadır'Vali Doğan, son 12 ayda Hatay'daki tüm hastanelerde 32 bin 783 doğum gerçekleştiğini, bunlardan 22 bin 779'unun Türk vatandaşlarının bebekleri, 10 bin 4'ünün ise Suriyeli koruma altındaki kişilere ait bebekler olduğunu tespit ettiklerini belirterek "Bu rakam Hatay'da doğan çocukların yaklaşık 4'te 1'ine yakın bir rakama tekabül ediyor. Dolayısıyla öyle abartıldığı gibi 'doğan çocukların yüzde 70'i Suriyeli, 4'te 3'ü Suriyeli' ifadesi tamamen yanlıştır, çarpıtmadır. Rakamlarla oynamadır. Gerçek rakamlar bunlar ve kayıtlar tutulmaktadır" ifadelerini kullandı.Türkiye genelinde gönüllü geri dönüş kapsamında 506 bin 280 kişinin ülkesine döndüğünü aktaran Doğan, bunlardan 259 bin 86'sının Hatay'dan gittiğini belirtti.'Hatay'da suça karışan Suriyeli sayısı yüzde 4 civarında'Doğan, Suriyelilerin kentte çeşitli suçlara daha fazla karıştığı yönünde algı olduğuna işaret ederek konuşmasına şöyle devam etti:Doğan, yasa dışı göçe karşılık sınırda ciddi tedbirler aldıklarını, ayrıca Hatay'ın yeni Suriyeli kaydına kapalı il olduğunu sözlerine ekledi.

türkiye

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hatay, rahmi doğan, suriyeli, yenidoğan