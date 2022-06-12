https://tr.sputniknews.com/20220612/istanbulda-1104-duzensiz-gocmen-yakalandi-1057305114.html
İstanbul'da 1104 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 1104 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da, polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı uygulamada 1104 düzensiz göçmen yakalandı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T09:35+0300
2022-06-12T09:35+0300
2022-06-12T09:42+0300
göçmen
türkiye
istanbul
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, ilgili birimlerin katılımıyla kent genelinde, vatandaşların yoğun olduğu park, sahil gibi kamusal alanlarda düzensiz göçmen uygulaması yapıldı.Uygulama kapsamında ülkede yasal kalış hakları olmayan 1104 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220611/izmir-aciklarinda-44-gocmen-kurtarildi-1057266083.html
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göçmen, istanbul
İstanbul'da 1104 düzensiz göçmen yakalandı
09:35 12.06.2022 (güncellendi: 09:42 12.06.2022) Abone ol
İstanbul'da, polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı uygulamada 1104 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, ilgili birimlerin katılımıyla kent genelinde, vatandaşların yoğun olduğu park, sahil gibi kamusal alanlarda düzensiz göçmen uygulaması yapıldı.
Uygulama kapsamında ülkede yasal kalış hakları olmayan 1104 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.