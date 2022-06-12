https://tr.sputniknews.com/20220612/istanbulda-1104-duzensiz-gocmen-yakalandi-1057305114.html

İstanbul'da 1104 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da 1104 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da, polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı uygulamada 1104 düzensiz göçmen yakalandı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T09:35+0300

2022-06-12T09:35+0300

2022-06-12T09:42+0300

göçmen

türkiye

istanbul

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, ilgili birimlerin katılımıyla kent genelinde, vatandaşların yoğun olduğu park, sahil gibi kamusal alanlarda düzensiz göçmen uygulaması yapıldı.Uygulama kapsamında ülkede yasal kalış hakları olmayan 1104 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

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göçmen, istanbul