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İstanbul'da 1104 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 1104 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da, polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı uygulamada 1104 düzensiz göçmen yakalandı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, ilgili birimlerin katılımıyla kent genelinde, vatandaşların yoğun olduğu park, sahil gibi kamusal alanlarda düzensiz göçmen uygulaması yapıldı.Uygulama kapsamında ülkede yasal kalış hakları olmayan 1104 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.
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göçmen, istanbul

İstanbul'da 1104 düzensiz göçmen yakalandı

09:35 12.06.2022 (güncellendi: 09:42 12.06.2022)
© AAgöçmen
göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© AA
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İstanbul'da, polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı uygulamada 1104 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, ilgili birimlerin katılımıyla kent genelinde, vatandaşların yoğun olduğu park, sahil gibi kamusal alanlarda düzensiz göçmen uygulaması yapıldı.
Uygulama kapsamında ülkede yasal kalış hakları olmayan 1104 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.
İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
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İzmir açıklarında 44 göçmen kurtarıldı
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