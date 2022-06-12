https://tr.sputniknews.com/20220612/japonya-ve-cin-savunma-bakanlari-3-yilin-ardindan-ilk-kez-yuz-yuze-gorustu-1057319248.html

Japonya ve Çin savunma bakanları 3 yılın ardından ilk kez yüz yüze görüştü

Japonya ve Çin savunma bakanları 3 yılın ardından ilk kez yüz yüze görüştü

Japonya ve Çin savunma bakanları, 3 yılın ardından ilk kez, Singapur'da düzenlenen uluslararası forum marjında yüz yüze görüştü. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T18:50+0300

2022-06-12T18:50+0300

2022-06-12T18:50+0300

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japonya

çin

çin halk cumhuriyeti

görüşme

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Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) 10-12 Haziran'da Singapur'da "Shangri-La Diyaloğu" Forumunun 19'uncusu düzenlendi.Zirve marjında buluşan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Çin Savunma Bakanı Vey Fenghe, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Kişi, Çin'e, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde itidali koruması çağrısı yaptığını söyledi.Kişi, ülkesinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Çin'in statükoyu değiştirecek girişimlerine karşı endişe duyduğunu belirtti.Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın, uluslararası toplum için hayati olduğunu söyleyen Kişi, geçen ay Okinawa yakınlarında Çin'e ait uçak gemisinde savaş jetlerinin iniş kalkış faaliyetinin, "ülkesine karşı güç gösterisi" olduğunu belirtti."Japonya-Çin ilişkilerinde, kaygı konusu dolayısıyla açık yürekli iletişime ihtiyacımız var." diyen Kişi, Çinli mevkidaşıyla iki ülke savunma otoriteleri arasında diyaloğun ilerletilmesine yönelik anlaştıklarını aktardı.Kişi-Vey buluşması, kıyı komşusu iki ülkenin savunma bakanlarının 2019 sonrası ilk yüz yüze görüşmesi olarak kayda geçti.

japonya

çin

çin halk cumhuriyeti

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