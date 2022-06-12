https://tr.sputniknews.com/20220612/karamanda-sele-kapilan-kadin-hayatini-kaybetti-1057323711.html

Karaman’da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Karaman’da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Karaman’da sele kapılarak kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T22:37+0300

2022-06-12T22:37+0300

2022-06-12T22:37+0300

türkiye

karaman

sel

can kaybı

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Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Erenkavak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailece hayvancılıkla uğraştıkları öğrenilen 35 yaşındaki Şehrivani Canıvar, dere kenarındayken aniden başlayan sağanak yağışın ardından oluşan selde kayboldu. Canıvar’ın selde kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin 1,5 saatlik çalışma sonucunda selde kaybolan Canıvar’ın cansız bedenine kaybolduğu yerden 700 metre uzaklıkta ulaşıldı. Olayın duyulmasının ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da olay yerine giderek arama-kurtarma çalışmalarını takip etti. Vali Akkoyun, “Bir vatandaşımız dere kenarındayken şiddetli yağışın ardından oluşan sele kapıldı. Olayın ardından kurtarma ekiplerimiz hızla bölgeye gelerek arama-kurtarma çalışması başlattı. Ancak maalesef vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı” dedi.

türkiye

karaman

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karaman, sel, can kaybı