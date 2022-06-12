https://tr.sputniknews.com/20220612/kilis-valisinden-kentte-yasayan-suriyelilerle-ilgili-iddialara-yanit-1057312437.html
Kilis Valisi'nden kentte yaşayan Suriyelilerle ilgili iddialara yanıt
Kilis Valisi'nden kentte yaşayan Suriyelilerle ilgili iddialara yanıt
Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte 91 bin civarında Suriyeli bulunduğunu belirterek, 'Kilis'te Suriyeli nüfusunun Türk nüfusunu geçtiği' iddialarının gerçeği... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T13:18+0300
2022-06-12T13:18+0300
2022-06-12T13:18+0300
türkiye
kilis
suriyeli
vali
nüfus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057312511_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3fd1912a2760928ccba19bed2875af69.jpg
Soytürk, Kilis Valiliği'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son dönemde belirli çevrelerce özellikle sosyal medyada 'Kilis'te yaşayan Suriyeli sayısının Türk nüfusundan çok daha fazla olduğu' yönünde birtakım gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulmaktadır" dedi. Bu iddialar üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını vurgulayan Soytürk şunları kaydetti: "Bilindiği üzere Kilis'imizin nüfusu 145 bin 826'dır. Kilis'te yaşayan Suriye kökenli geçici koruma kimliği olan kişilerin sayısı ise 109 bin 667'dir. Geçici koruma kimliğine sahip ama son 2 yıldan beri pasif duruma düşen kişi sayısı 18 bin 504'tür. Dolayısıyla fiilen Kilis'te yaşayanların sayısı 91 bin civarındadır. Bu iki rakamı topladığımızda Kilis'te yaşayanların sayısı 237 bindir. 237 binin 91 bine oranı ise yaklaşık yüzde 38.5 gibidir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Kilis'te yaşayan Suriyeli sayısı Türk nüfusundan fazla değildir."
https://tr.sputniknews.com/20220611/bakan-soylu-mahallelerde-ikamet-edebilecek-yabanci-orani-yuzde-25ten-yuzde-20ye-dusurulecek-1057271716.html
türkiye
kilis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057312511_38:0:1105:800_1920x0_80_0_0_dddac92f3f21575323de28c2d6b878aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kilis, suriyeli, vali, nüfus
Kilis Valisi'nden kentte yaşayan Suriyelilerle ilgili iddialara yanıt
Abone ol
Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte 91 bin civarında Suriyeli bulunduğunu belirterek, 'Kilis'te Suriyeli nüfusunun Türk nüfusunu geçtiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Soytürk, Kilis Valiliği'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son dönemde belirli çevrelerce özellikle sosyal medyada 'Kilis'te yaşayan Suriyeli sayısının Türk nüfusundan çok daha fazla olduğu' yönünde birtakım gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulmaktadır" dedi.
Bu iddialar üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını vurgulayan Soytürk şunları kaydetti: "Bilindiği üzere Kilis'imizin nüfusu 145 bin 826'dır. Kilis'te yaşayan Suriye kökenli geçici koruma kimliği olan kişilerin sayısı ise 109 bin 667'dir. Geçici koruma kimliğine sahip ama son 2 yıldan beri pasif duruma düşen kişi sayısı 18 bin 504'tür. Dolayısıyla fiilen Kilis'te yaşayanların sayısı 91 bin civarındadır. Bu iki rakamı topladığımızda Kilis'te yaşayanların sayısı 237 bindir. 237 binin 91 bine oranı ise yaklaşık yüzde 38.5 gibidir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Kilis'te yaşayan Suriyeli sayısı Türk nüfusundan fazla değildir."