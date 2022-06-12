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Kilis Valisi'nden kentte yaşayan Suriyelilerle ilgili iddialara yanıt
Kilis Valisi'nden kentte yaşayan Suriyelilerle ilgili iddialara yanıt
Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte 91 bin civarında Suriyeli bulunduğunu belirterek, 'Kilis'te Suriyeli nüfusunun Türk nüfusunu geçtiği' iddialarının gerçeği... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T13:18+0300
2022-06-12T13:18+0300
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kilis
suriyeli
vali
nüfus
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Soytürk, Kilis Valiliği'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son dönemde belirli çevrelerce özellikle sosyal medyada 'Kilis'te yaşayan Suriyeli sayısının Türk nüfusundan çok daha fazla olduğu' yönünde birtakım gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulmaktadır" dedi. Bu iddialar üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını vurgulayan Soytürk şunları kaydetti: "Bilindiği üzere Kilis'imizin nüfusu 145 bin 826'dır. Kilis'te yaşayan Suriye kökenli geçici koruma kimliği olan kişilerin sayısı ise 109 bin 667'dir. Geçici koruma kimliğine sahip ama son 2 yıldan beri pasif duruma düşen kişi sayısı 18 bin 504'tür. Dolayısıyla fiilen Kilis'te yaşayanların sayısı 91 bin civarındadır. Bu iki rakamı topladığımızda Kilis'te yaşayanların sayısı 237 bindir. 237 binin 91 bine oranı ise yaklaşık yüzde 38.5 gibidir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Kilis'te yaşayan Suriyeli sayısı Türk nüfusundan fazla değildir."
https://tr.sputniknews.com/20220611/bakan-soylu-mahallelerde-ikamet-edebilecek-yabanci-orani-yuzde-25ten-yuzde-20ye-dusurulecek-1057271716.html
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kilis, suriyeli, vali, nüfus

Kilis Valisi'nden kentte yaşayan Suriyelilerle ilgili iddialara yanıt

13:18 12.06.2022
© AAKilis Valisi
Kilis Valisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© AA
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Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte 91 bin civarında Suriyeli bulunduğunu belirterek, 'Kilis'te Suriyeli nüfusunun Türk nüfusunu geçtiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Soytürk, Kilis Valiliği'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son dönemde belirli çevrelerce özellikle sosyal medyada 'Kilis'te yaşayan Suriyeli sayısının Türk nüfusundan çok daha fazla olduğu' yönünde birtakım gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulmaktadır" dedi.
Bu iddialar üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını vurgulayan Soytürk şunları kaydetti: "Bilindiği üzere Kilis'imizin nüfusu 145 bin 826'dır. Kilis'te yaşayan Suriye kökenli geçici koruma kimliği olan kişilerin sayısı ise 109 bin 667'dir. Geçici koruma kimliğine sahip ama son 2 yıldan beri pasif duruma düşen kişi sayısı 18 bin 504'tür. Dolayısıyla fiilen Kilis'te yaşayanların sayısı 91 bin civarındadır. Bu iki rakamı topladığımızda Kilis'te yaşayanların sayısı 237 bindir. 237 binin 91 bine oranı ise yaklaşık yüzde 38.5 gibidir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Kilis'te yaşayan Suriyeli sayısı Türk nüfusundan fazla değildir."
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