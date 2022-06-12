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https://tr.sputniknews.com/20220612/kira-artisina-sinir-devrede-ev-sahipleri-mevcut-duzenleme-nedeniyle-kiraciyi-tahliye-edemeyecek-1057300044.html
Kira artışına sınır devrede: Ev sahipleri mevcut düzenleme nedeniyle kiracıyı tahliye edemeyecek
Kira artışına sınır devrede: Ev sahipleri mevcut düzenleme nedeniyle kiracıyı tahliye edemeyecek
Konutta kira artışını sınırlayan düzenleme dün yürürlüğe girdi. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T07:25+0300
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ekonomi
ev
kira
zam
ev sahibi
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Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak dün yürürlüğe girdi. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak kira düzenlemesinde öne çıkan ayrıntılar şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220611/konut-kira-artislarini-yuzde-25-ile-sinirlayan-yasa-resmi-gazetede-1057262681.html
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ev, kira, zam, ev sahibi

Kira artışına sınır devrede: Ev sahipleri mevcut düzenleme nedeniyle kiracıyı tahliye edemeyecek

07:25 12.06.2022
© AAKira- Ev
Kira- Ev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© AA
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Konutta kira artışını sınırlayan düzenleme dün yürürlüğe girdi. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Yeni kiraya verilecek evlerde ve işyerlerinde zam sınırı uygulanmayacak.
Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak dün yürürlüğe girdi.
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak kira düzenlemesinde öne çıkan ayrıntılar şöyle:
Kira artışına sınırlama getiren düzenleme sadece mevcut konut kiracıları için geçerli olacak. Yeni kiraya verilecek evler ve işyerleri için bir sınırlama bulunmuyor.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yenilenen sözleşmelerde artış sınırlaması uygulanamayacak.
5 yılı dolduran kiracılar için kira tespit davalarının açılmasının önünde bir engel yok. Kira bedelinin düşük kaldığını düşünen mülk sahipleri tespit davası açabilir. Bu durumda bölge rayicine bakılır ve kiracıya indirim yapılarak yeni kira bedeli belirlenir. Dava sonucunda ev sahibinin beklediği rakam aynen geçerli olmaz, kiracılar korunur. Gayrimenkul hukuku uzmanları, bu davaların 2-2.5 yıl sürmesi nedeniyle anlaşma yolunun seçilmesini tavsiye ediyor.
Ev sahipleri mevcut düzenleme nedeniyle kiracıyı tahliye edemez. Mülk sahipleri kendisinin ya da bakmakla yükümlü olduğu kişinin ihtiyacı durumunda tahliye isteyebilir. Bu durumda da evi üçüncü kişilere 3 yıl süreyle kiraya veremez. Evi daha yüksek fiyatla başkasına kiraya vermek için ihtiyacım var yalanını söyleyenler de tazminat ödemek zorunda kalır. Sadece 10 yıl uzama süresi dolan kira için herhangi bir gerekçe göstermeden tahliye istenebilir.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
EKONOMİ
Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa Resmi Gazete'de
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