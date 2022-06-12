https://tr.sputniknews.com/20220612/kutahyada-sirt-cantasinda-bin-647-adet-sentetik-ecza-ele-gecirildi-1057296260.html

Kütahya’da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi

Kütahya’da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araç içerisindeki sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T00:58+0300

2022-06-12T00:58+0300

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türkiye

kütahya

polis

araç

ecza

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde H.I.D. isimli şahsın il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Kişinin içinde bulunduğu araç Kütahya girişinde durduruldu. Yapılan kontrollerinde araçtaki sırt çantasının içerisinde bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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kütahya, polis, araç, ecza