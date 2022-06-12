Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220612/kutahyada-sirt-cantasinda-bin-647-adet-sentetik-ecza-ele-gecirildi-1057296260.html
Kütahya’da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi
Kütahya’da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi
Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araç içerisindeki sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T00:58+0300
2022-06-12T00:58+0300
türkiye
kütahya
polis
araç
ecza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057296112_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_61fd36860e597d5150bdfca69c247191.jpg
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde H.I.D. isimli şahsın il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Kişinin içinde bulunduğu araç Kütahya girişinde durduruldu. Yapılan kontrollerinde araçtaki sırt çantasının içerisinde bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
türkiye
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057296112_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_dba86a63be7ee3877f5818984a5085ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kütahya, polis, araç, ecza

Kütahya’da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi

00:58 12.06.2022
© İHA / HÜSEYİN EFEKütahya’da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi
Kütahya’da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© İHA / HÜSEYİN EFE
Abone olTelegram
Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araç içerisindeki sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde H.I.D. isimli şahsın il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.
Kişinin içinde bulunduğu araç Kütahya girişinde durduruldu. Yapılan kontrollerinde araçtaki sırt çantasının içerisinde bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала