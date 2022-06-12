https://tr.sputniknews.com/20220612/kutahyada-sirt-cantasinda-bin-647-adet-sentetik-ecza-ele-gecirildi-1057296260.html
Kütahya’da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi
Kütahya’da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi
Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araç içerisindeki sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T00:58+0300
2022-06-12T00:58+0300
2022-06-12T00:58+0300
türkiye
kütahya
polis
araç
ecza
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde H.I.D. isimli şahsın il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Kişinin içinde bulunduğu araç Kütahya girişinde durduruldu. Yapılan kontrollerinde araçtaki sırt çantasının içerisinde bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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kütahya, polis, araç, ecza
Kütahya’da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi
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Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araç içerisindeki sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde H.I.D. isimli şahsın il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.
Kişinin içinde bulunduğu araç Kütahya girişinde durduruldu. Yapılan kontrollerinde araçtaki sırt çantasının içerisinde bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.