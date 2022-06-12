https://tr.sputniknews.com/20220612/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-2-asker-sehit-oldu--1057299788.html

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T07:14+0300

2022-06-12T07:14+0300

2022-06-12T07:14+0300

savunma

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe kilit operasyonu

şehit

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, şehit