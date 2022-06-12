https://tr.sputniknews.com/20220612/netflix-duyurdu-squid-gamein-ikinci-sezonu-geliyor-1057326132.html

Netflix duyurdu: Squid Game'in ikinci sezonu geliyor

Netflix duyurdu: Squid Game'in ikinci sezonu geliyor

Netflix, Squid Game'in ikinci sezonunun yakında yayınlanacağını açıkladı. Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Yepyeni bir sezona... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T23:54+0300

2022-06-12T23:54+0300

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yaşam

netflix

squid game

yeni sezon

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Netflix, Squid Game'in ikinci sezonunun yakında geleceğini açıkladı. Twitter üzerinden Squid Game'in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı Hwang Dong-hyuk imzasıyla bir duyuru paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Squid Game'in ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak 'Squid Game' sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı. 'Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız. Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere! Hwang Dong-hyukSquid Game'in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı "

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