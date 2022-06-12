https://tr.sputniknews.com/20220612/netflix-duyurdu-squid-gamein-ikinci-sezonu-geliyor-1057326132.html
Netflix duyurdu: Squid Game'in ikinci sezonu geliyor
Netflix duyurdu: Squid Game'in ikinci sezonu geliyor
Netflix, Squid Game'in ikinci sezonunun yakında yayınlanacağını açıkladı. Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Yepyeni bir sezona... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T23:54+0300
2022-06-12T23:54+0300
2022-06-12T23:59+0300
yaşam
netflix
squid game
yeni sezon
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Netflix, Squid Game'in ikinci sezonunun yakında geleceğini açıkladı. Twitter üzerinden Squid Game'in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı Hwang Dong-hyuk imzasıyla bir duyuru paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Squid Game'in ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak 'Squid Game' sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı. 'Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız. Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere! Hwang Dong-hyukSquid Game'in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı "
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netflix, squid game, yeni sezon
Netflix duyurdu: Squid Game'in ikinci sezonu geliyor
23:54 12.06.2022 (güncellendi: 23:59 12.06.2022) Abone ol
Netflix, Squid Game'in ikinci sezonunun yakında yayınlanacağını açıkladı. Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Yepyeni bir sezona hazır olun" ifadesi yer aldı.
Netflix, Squid Game'in ikinci sezonunun yakında geleceğini açıkladı. Twitter üzerinden Squid Game'in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı Hwang Dong-hyuk imzasıyla bir duyuru paylaşıldı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Squid Game'in ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak 'Squid Game' sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı.
'Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
Yakında, Gi-hun geri dönüyor.
Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın.
Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız.
Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere! Hwang Dong-hyuk
Squid Game'in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı "