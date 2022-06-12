Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220612/netflix-duyurdu-squid-gamein-ikinci-sezonu-geliyor-1057326132.html
Netflix duyurdu: Squid Game'in ikinci sezonu geliyor
Netflix duyurdu: Squid Game'in ikinci sezonu geliyor
Netflix, Squid Game'in ikinci sezonunun yakında yayınlanacağını açıkladı. Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Yepyeni bir sezona... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T23:54+0300
2022-06-12T23:59+0300
yaşam
netflix
squid game
yeni sezon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049542157_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bd106f9e46e6383549c1b2f0228635c5.jpg
Netflix, Squid Game'in ikinci sezonunun yakında geleceğini açıkladı. Twitter üzerinden Squid Game'in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı Hwang Dong-hyuk imzasıyla bir duyuru paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Squid Game'in ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak 'Squid Game' sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı. 'Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız. Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere! Hwang Dong-hyukSquid Game'in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı "
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049542157_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_9f645560a7e7486c4bafd3a29b6b37f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
netflix, squid game, yeni sezon

Netflix duyurdu: Squid Game'in ikinci sezonu geliyor

23:54 12.06.2022 (güncellendi: 23:59 12.06.2022)
© REUTERS / KIM HONG-JISquid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© REUTERS / KIM HONG-JI
Abone olTelegram
Netflix, Squid Game'in ikinci sezonunun yakında yayınlanacağını açıkladı. Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Yepyeni bir sezona hazır olun" ifadesi yer aldı.
Netflix, Squid Game'in ikinci sezonunun yakında geleceğini açıkladı. Twitter üzerinden Squid Game'in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı Hwang Dong-hyuk imzasıyla bir duyuru paylaşıldı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Squid Game'in ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak 'Squid Game' sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı.
'Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
Yakında, Gi-hun geri dönüyor.
Gemi Aslanı da öyle.
2. sezona hazır olun.
Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın.
Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız.
Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere! Hwang Dong-hyuk
Squid Game'in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı "
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала