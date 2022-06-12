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Saadet Partisi'nden 'Hüngür Hüngür Show' videosu
Saadet Partisi'nden 'Hüngür Hüngür Show' videosu
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da siyasi parti liderlerini konu edinen skecin oynanmasının ardından Saadet Partisi 'Hüngür Hüngür Show'... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T09:49+0300
2022-06-12T09:52+0300
güldür güldür show
politika
saadet partisi
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Son dönemde siyasetin yeniden mizaha konu edilmesine gönderme yapılan videoda asıl şakanın; iktidarın ekonomiyle ile ilgili açıklamaları olduğu gösterildi.Saadet Partisi, iktidar yetkililerinin söyledikleri karşısında vatandaşın yaşadıklarını "Güldür güldür izlerken hüngür hüngür yaşıyoruz" diyerek özetledi.Saadet Partisi’nin paylaştığı videoda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekonomiye dair açıklamaları, kahkaha efektleriyle birlikte verildi.
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güldür güldür show, saadet partisi, nureddin nebati

Saadet Partisi'nden 'Hüngür Hüngür Show' videosu

09:49 12.06.2022 (güncellendi: 09:52 12.06.2022)
© Twitter / Saadet Partisi'Hüngür Hüngür Show'
'Hüngür Hüngür Show' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© Twitter / Saadet Partisi
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Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da siyasi parti liderlerini konu edinen skecin oynanmasının ardından Saadet Partisi 'Hüngür Hüngür Show' isimli videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Son dönemde siyasetin yeniden mizaha konu edilmesine gönderme yapılan videoda asıl şakanın; iktidarın ekonomiyle ile ilgili açıklamaları olduğu gösterildi.
Saadet Partisi, iktidar yetkililerinin söyledikleri karşısında vatandaşın yaşadıklarını "Güldür güldür izlerken hüngür hüngür yaşıyoruz" diyerek özetledi.
Saadet Partisi’nin paylaştığı videoda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekonomiye dair açıklamaları, kahkaha efektleriyle birlikte verildi.
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