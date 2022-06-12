https://tr.sputniknews.com/20220612/saadet-partisinden-hungur-hungur-show-videosu-1057305891.html

Saadet Partisi'nden 'Hüngür Hüngür Show' videosu

Saadet Partisi'nden 'Hüngür Hüngür Show' videosu

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da siyasi parti liderlerini konu edinen skecin oynanmasının ardından Saadet Partisi 'Hüngür Hüngür Show'... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T09:49+0300

2022-06-12T09:49+0300

2022-06-12T09:52+0300

güldür güldür show

politika

saadet partisi

nureddin nebati

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Son dönemde siyasetin yeniden mizaha konu edilmesine gönderme yapılan videoda asıl şakanın; iktidarın ekonomiyle ile ilgili açıklamaları olduğu gösterildi.Saadet Partisi, iktidar yetkililerinin söyledikleri karşısında vatandaşın yaşadıklarını "Güldür güldür izlerken hüngür hüngür yaşıyoruz" diyerek özetledi.Saadet Partisi’nin paylaştığı videoda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekonomiye dair açıklamaları, kahkaha efektleriyle birlikte verildi.

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güldür güldür show, saadet partisi, nureddin nebati