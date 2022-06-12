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https://tr.sputniknews.com/20220612/sanliurfadaki-elektrik-uretim-tesisinde-yangin-cikti-1057321151.html
Şanlıurfa'daki elektrik üretim tesisinde yangın çıktı
Şanlıurfa'daki elektrik üretim tesisinde yangın çıktı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Yangına çevre illerden çağrılan takviye itfaiye... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T20:32+0300
2022-06-12T20:33+0300
türkiye
şanlıurfa
yangın
yangın söndürme
elektrik
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Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir'in organize sanayi bölgesindeki bir elektrik üretim tesisinde çıktı. Mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste çıkan yangın kısa sürede alandaki birçok mısır koçanı yığınına sıçradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken yangının kontrol altına alınabilmesi için Şanlıurfa merkez ve Mardin’in Kızıltepe ilçesinden takviye ekipler sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar da müdahale etti.Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
türkiye
şanlıurfa
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şanlıurfa, yangın, yangın söndürme, elektrik

Şanlıurfa'daki elektrik üretim tesisinde yangın çıktı

20:32 12.06.2022 (güncellendi: 20:33 12.06.2022)
© İHAŞanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Yangına çevre illerden çağrılan takviye itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Yangına çevre illerden çağrılan takviye itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© İHA
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Yangına çevre illerden çağrılan takviye itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir'in organize sanayi bölgesindeki bir elektrik üretim tesisinde çıktı. Mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste çıkan yangın kısa sürede alandaki birçok mısır koçanı yığınına sıçradı.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken yangının kontrol altına alınabilmesi için Şanlıurfa merkez ve Mardin’in Kızıltepe ilçesinden takviye ekipler sevk edildi.
Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar da müdahale etti.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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