https://tr.sputniknews.com/20220612/sanliurfadaki-elektrik-uretim-tesisinde-yangin-cikti-1057321151.html

Şanlıurfa'daki elektrik üretim tesisinde yangın çıktı

Şanlıurfa'daki elektrik üretim tesisinde yangın çıktı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Yangına çevre illerden çağrılan takviye itfaiye... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T20:32+0300

2022-06-12T20:32+0300

2022-06-12T20:33+0300

türkiye

şanlıurfa

yangın

yangın söndürme

elektrik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057321007_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_432d6c664cce2ade96217d89c546016a.jpg

Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir'in organize sanayi bölgesindeki bir elektrik üretim tesisinde çıktı. Mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste çıkan yangın kısa sürede alandaki birçok mısır koçanı yığınına sıçradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken yangının kontrol altına alınabilmesi için Şanlıurfa merkez ve Mardin’in Kızıltepe ilçesinden takviye ekipler sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar da müdahale etti.Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

türkiye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şanlıurfa, yangın, yangın söndürme, elektrik