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https://tr.sputniknews.com/20220612/sivasin-gemerek-ilcesinde-egitime-2-gun-ara-verildi-1057324750.html
Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi
Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildiğini bildirdi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T23:16+0300
2022-06-12T23:16+0300
sivas
eğitim
yağış
türkiye
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Sivas Valisi Şimşek, Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.Vali Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Bu arada ilçenin bazı bölgelerinde yoğun yağış sonrası sel oluştu.Sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.
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sivas, eğitim, yağış

Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi

23:16 12.06.2022
© AASağanak, sel, yağış
Sağanak, sel, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© AA
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildiğini bildirdi.
Sivas Valisi Şimşek, Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.
Vali Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir."
Bu arada ilçenin bazı bölgelerinde yoğun yağış sonrası sel oluştu.
Sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.
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