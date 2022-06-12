https://tr.sputniknews.com/20220612/sivasin-gemerek-ilcesinde-egitime-2-gun-ara-verildi-1057324750.html

Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildiğini bildirdi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T23:16+0300

2022-06-12T23:16+0300

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sivas

eğitim

yağış

türkiye

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Sivas Valisi Şimşek, Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.Vali Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Bu arada ilçenin bazı bölgelerinde yoğun yağış sonrası sel oluştu.Sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

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sivas, eğitim, yağış